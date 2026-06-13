Rating Pemain Kanada vs Bosnia: Cyle Larin Selamatkan Tuan Rumah dari Kekalahan di Laga Pembuka Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Kanada akhirnya meraih poin pertama mereka dalam sejarah putaran final Piala Dunia setelah bermain imbang 1-1 melawan Bosnia-Herzegovina di BMO Field, Toronto.

Tuan rumah sempat dikejutkan oleh gol cepat Jovo Lukic pada menit ke-21. Sundulan sang striker memanfaatkan situasi sepak pojok membuat Bosnia unggul dan memaksa Kanada bekerja keras sepanjang pertandingan.

Usaha tanpa henti tim asuhan Jesse Marsch baru membuahkan hasil pada babak kedua. Masuk dari bangku cadangan, Cyle Larin mencetak gol penyama kedudukan lewat tembakan yang sempat membentur pemain lawan.

Hasil tersebut membuat Kanada menutup malam bersejarah mereka dengan satu poin dan sementara memuncaki Grup B.

Melansir Sports Mole, berikut rapor pemain dari kedua tim.

Rating Pemain Kanada Kiper

Maxime Crepeau – 6/10

Tidak memiliki banyak peluang untuk mencegah gol Jovo Lukic. Selebihnya, ia relatif jarang mendapat ancaman serius dari Bosnia.

Bek

Alistair Johnston – 6/10

Bekerja cukup baik di sektor kanan, meski sesekali kesulitan menghadapi bola-bola atas.

Derek Cornelius – 6/10

Tampil cukup solid, tetapi lini belakang Kanada secara keseluruhan masih terlihat rentan dalam situasi bola mati.

Luc De Fougerolles – 7/10

Beberapa kali melakukan intersep penting dan tampil cukup tenang meski masih kurang dominan dalam duel udara.