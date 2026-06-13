Gagal Pulih dari Cedera, Kapten Jepang Wataru Endo Mundur dan Pensiun dari Timnas Jelang Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Kapten tim nasional Jepang, Wataru Endo, dipastikan tidak dapat tampil pada Piala Dunia 2026 setelah gagal pulih dari cedera kaki yang dialaminya.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Sabtu (13/6), kondisi tersebut membuat gelandang berusia 33 tahun ini harus dicoret dari skuad Jepang menjelang pertandingan pembuka melawan Belanda. Tidak hanya absen dari turnamen, Endo juga mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional Jepang.

Keputusan itu disampaikan Endo melalui media sosial beberapa hari sebelum dimulainya Piala Dunia 2026. Ia mengaku kecewa karena tidak dapat membantu timnya dalam ajang terbesar sepak bola dunia.

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Meski demikian, Endo tetap menyatakan dukungan penuh kepada rekan-rekannya yang akan berjuang di Grup F menghadapi Belanda, Tunisia, dan Swedia.

Cedera yang dialami Endo bermula saat membela Liverpool dalam pertandingan melawan Sunderland pada Februari lalu. Cedera tersebut mengakhiri musimnya bersama klub dan membuat proses pemulihannya berjalan lebih lama dari yang diperkirakan.

Meskipun sempat kembali bermain dalam laga persahabatan Jepang melawan Islandia pada akhir Mei, kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih.

Selama pemusatan latihan menjelang Piala Dunia, Endo terus merasakan ketidaknyamanan pada bagian kaki yang cedera. Ia tidak mampu mengikuti sesi latihan penuh bersama tim dan gagal mencapai kondisi terbaiknya menjelang turnamen.

Akibat situasi tersebut, Jepang memutuskan menggantikan posisinya dengan Shuto Machino untuk melengkapi skuad yang berangkat ke Piala Dunia.

Endo menutup karier internasionalnya dengan catatan 73 penampilan dan empat gol sejak melakoni debut bersama Jepang pada 2015. Ia juga menjadi bagian penting skuad Jepang pada Piala Dunia 2018 dan 2022, termasuk saat timnya mencatat kemenangan bersejarah atas Jerman dan Spanyol di Qatar.