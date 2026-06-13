Final NBA Bikin Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat Kalah Pamor, Warga New York Fokus Nonton Knicks

JawaPos.com - Suasana pesta pecah di berbagai sudut Kota New York. Sejumlah penggemar berdiri di atas mobil di jalanan Manhattan, sementara ribuan kilometer jauhnya, bar-bar di kawasan pantai Santa Monica dipenuhi sorak sorai.

Namun, euforia tersebut bukan dipicu oleh Piala Dunia 2026. Semua perhatian justru tertuju pada New York Knicks yang mencatat comeback dramatis pada Rabu malam.

Tim kebanggaan New York itu menciptakan kebangkitan terbesar dalam sejarah Final NBA untuk menundukkan San Antonio Spurs dan semakin mendekatkan diri menuju gelar juara.

Fenomena tersebut menjadi gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi Piala Dunia di Amerika Serikat. Meski menjadi ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, turnamen ini masih harus bersaing dengan popularitas olahraga lokal yang telah mengakar kuat, seperti bola basket dan sepak bola Amerika.

Melansir BBC, menurut sebuah jajak pendapat terbaru, hampir separuh warga Amerika Serikat yang disurvei mengaku tidak terlalu peduli dengan berlangsungnya Piala Dunia 2026.

Padahal, ini merupakan kali kedua Negeri Paman Sam menjadi tuan rumah Piala Dunia putra setelah edisi 1994. Turnamen kala itu memberikan dampak besar terhadap perkembangan sepak bola di negara tersebut dan menjadi salah satu fondasi lahirnya Major League Soccer.

Namun, lebih dari tiga dekade kemudian, kembalinya Piala Dunia belum sepenuhnya berhasil merebut perhatian publik.

Piala Dunia Ada, Tapi Knicks Menguasai Kota Di New York, tanda-tanda hadirnya pesta sepak bola sebenarnya cukup mudah ditemukan.

Kereta bawah tanah dihiasi warna tim nasional, wajah Lionel Messi terpampang di papan reklame raksasa Times Square, sementara sejumlah penggemar terlihat mengenakan jersey Maroko dan Brasil menjelang pertandingan kedua tim di Stadion MetLife, yang sementara berganti nama menjadi Stadion New York New Jersey selama turnamen berlangsung.

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Meski demikian, denyut kota saat ini sepenuhnya mengikuti irama bola basket.