Teknologi AI Ubah Industri Penyimpanan Data, Gandeng Timnas Argentina dan Luncurkan SSD Gaming Baru







JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan (AI) mendorong perubahan besar dalam kebutuhan penyimpanan data global.

Lonjakan penggunaan AI PC, perangkat pintar, hingga robotika membuat industri penyimpanan dituntut menghadirkan teknologi yang lebih cepat, andal, dan fleksibel untuk menangani arus data yang semakin besar.

"AI mengubah secara fundamental cara data diciptakan, diproses, dan disimpan," ujar General Manager Lexar APAC William Lu dalam Jakarta Media dan Content Creator Gathering.

Dalam acara tersebut, Lexar merayakan perjalanan 30 tahun inovasinya sekaligus memaparkan arah pengembangan teknologi penyimpanan generasi berikutnya yang berfokus pada kebutuhan AI.

Didirikan di California pada 1996, Lexar berkembang dari pelopor teknologi kartu memori menjadi salah satu pemain global di industri penyimpanan data.

Saat ini perusahaan tersebut memiliki lebih dari 100.000 jaringan penjualan di enam benua dan melayani lebih dari 100 juta pengguna di lebih dari 70 negara.

Memasuki usia ke-30, Lexar memperkenalkan konsep AI Storage Core yang dibangun di atas tiga pilar utama, yakni performa tinggi, keandalan tinggi, dan fleksibilitas tinggi.

Teknologi tersebut dirancang untuk menjawab tantangan perangkat AI modern yang membutuhkan akses data cepat, kemampuan pemrosesan intensif, serta mobilitas sistem yang lebih mudah.

Menurut William, penyimpanan data di masa depan tidak lagi berfungsi sebagai media pasif. "Penyimpanan akan menjadi penggerak kecerdasan pada berbagai perangkat berbasis AI," katanya.