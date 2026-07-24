Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

JawaPos.com - Nama Arief Fadli atau lebih dikenal dengan nama panggilan Aripat menjadi sorotan publik setelah menjalin hubungan asmara dan kini telah resmi menikahi Nathalie Holscher pada Rabu (22/7).

Pernikahan yang berlangsung di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, itu menjadi awal baru bagi pasangan tersebut sekaligus membuat banyak orang penasaran dengan sosok Aripat yang kini telah menjadi pendamping hidup mantan istri Sule itu.

Berbeda dengan Nathalie yang telah lama berkecimpung di dunia hiburan, Aripat, pria kelahiran 30 Agustus 1997, membangun karier lewat jalur bisnis. Ia dikenal sebagai pengusaha muda yang bergerak di bidang digital marketing dan industri kreatif.

Melalui agensi kreatif yang dirintisnya, Aripat menangani berbagai kampanye pemasaran digital dan strategi promosi di media sosial untuk sejumlah klien.

Memulai Karier dari Nol Kesuksesan Aripat saat ini tidak diraih secara instan. Lulusan SMK jurusan Multimedia itu sempat menjalani berbagai pekerjaan sebelum akhirnya menjadi pebisnis. Ia pernah bekerja sebagai Sales Promotion Boy (SPB), sales properti, hingga karyawan perusahaan pembiayaan (leasing).

Beragam pengalaman tersebut kemudian membentuk kemampuan komunikasi, pemasaran, dan jaringan bisnis yang kemudian menjadi modal saat membangun usaha sendiri di bidang digital marketing.

Sosok yang Low Profile Meski kini menjadi pusat perhatian publik, Aripat dikenal bukan tipe pengusaha yang suka menjadi sorotan. Sebelum hubungannya dengan Nathalie terungkap, namanya lebih dikenal di kalangan pebisnis digital dan kreator konten.

Karakter low profile tersebut justru menjadi salah satu hal yang menarik perhatian. Di media sosial, ia lebih sering membagikan aktivitas pekerjaan, bisnis, dan momen bersama orang-orang terdekat dibanding mengejar popularitas.