Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi PSMS Medan di Grup B Piala Presiden 2026. Laga tersebut akan dimainkan di Gelora Bung Tomo, Rabu (29/7) pukul 19.30 WIB.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares menyoroti motivasi berbeda dari PSMS Medan. Dia meyakini, bahwa tim lawan punya semangat berbeda saat menghadapi sesama tim Indonesia.

"Saya tidak terlalu melihat hasil pertandingan sebelumnya saat PSMS menghadapi Port FC. Pertandingan besok akan sangat berbeda. Mereka akan menghadapi sesama tim Indonesia dan saya yakin motivasi mereka juga akan berbeda," kata Bernardo Tavares yang dikutip laman resmi Persebaya, Rabu (29/7).

Bernardo Tavares memprediksi laga akan berjalan sulit dengan intensitas yang tinggi. Pelatih asal Portugal tersebut bakal melihat PSMS Medan yang lebih bermain agresif.

"Menurut saya, intensitas pertandingan besok akan jauh lebih tinggi. Saat melawan Port FC, tempo permainan mereka menurun setelah kebobolan. Saya percaya saat menghadapi Persebaya mereka akan tampil lebih agresif. Karena itu, kami memperkirakan pertandingan akan berlangsung sulit," jelas Tavares.

Fokus Tavares sebenarnya hanya kepada tim asuhannya sendiri. Selama Piala Presiden 2026, dia ingin melihat performa para pemainnya yang dapat membawa Persebaya tampil apik di Super League musim ini.

"Sejujurnya, perhatian terbesar saya saat ini bukan pada tim lawan, melainkan kepada tim sendiri. Saya ingin mengetahui siapa pemain yang menunjukkan performa terbaik dan siapa yang paling siap membawa Persebaya menghadapi Super League nanti," pungkas Bernardo Tavares.

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Head to Head Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Tiga Laga Terakhir Dalam tiga laga terakhir, Persebaya bertemu PSMS Medan hanya saat di Liga 1 2018 dan Piala Presiden. Melansir Transfermarkt, PSMS Medan menang dalam dua pertandingan dan sisa laganya dimenangkan Persebaya.