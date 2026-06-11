Analisis Argentina di Piala Dunia 2026: Kekuatan Messi Cs dan Tantangan Menuju Back-to-Back

JawaPos.com - Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status yang tidak dimiliki banyak negara peserta, yakni sebagai juara bertahan sekaligus salah satu tim paling konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Di bawah arahan pelatih Lionel Scaloni, Albiceleste berhasil menjaga fondasi skuad yang membawa mereka menjuarai Piala Dunia 2022.

Namun, Argentina tidak hanya mengandalkan pemain lama. Sejumlah talenta muda seperti Nicolás Paz, Valentín Barco, dan Giuliano Simeone mulai mendapatkan tempat dalam regenerasi tim.

Salah satu perubahan terbesar Argentina dibanding satu dekade lalu adalah mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Lionel Messi. Meski sang kapten masih menjadi sosok sentral, kualitas skuad saat ini memungkinkan tim tetap kompetitif tanpa harus selalu mengandalkan aksi individu sang megabintang.

Kekuatan utama Argentina terletak pada keseimbangan di setiap lini. Di sektor tengah, kombinasi Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, dan Rodrigo De Paul menjadi salah satu trio terbaik di turnamen.

Enzo berperan mengatur tempo permainan, Mac Allister menjadi penghubung antar lini, sementara De Paul memberikan energi dan agresivitas saat bertahan maupun menyerang.

Di lini belakang, Argentina masih memiliki pemain berpengalaman seperti Cristian Romero, Lisandro Martínez, dan Nicolás Otamendi. Sementara di bawah mistar, Emiliano Martínez tetap menjadi sosok yang memberikan rasa aman bagi pertahanan.

Sektor serangan juga tetap berbahaya. Selain Messi, Argentina memiliki dua penyerang produktif, yakni Julián Álvarez dan Lautaro Martínez yang siap menjadi pembeda di laga-laga penting.