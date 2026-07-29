Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Shin Tae-yong berupaya membawa Persija Jakarta bangkit saat menghadapi Port FC pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persija)
JawaPos.com - Port FC dan Persija Jakarta akan saling berhadapan pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7) pukul 15.30 WIB.
Duel ini menjadi kesempatan penting bagi Persija Jakarta untuk bangkit usai kalah dari Persebaya Surabaya, sekaligus menjadi pembuktian sentuhan Shin Tae-yong dalam membangun Macan Kemayoran.
Port FC datang dengan modal yang jauh lebih baik dibanding lawannya. Wakil Thailand itu sukses membuka kiprah di Grup B dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas PSMS Medan sehingga kini berada dalam posisi ideal untuk mengamankan tiket semifinal.
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Sebaliknya, Persija Jakarta wajib menghindari kekalahan jika ingin menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Kekalahan 0-1 dari Persebaya Surabaya pada laga pembuka membuat tim besutan Shin Tae-yong belum mengoleksi poin dan berada dalam tekanan.
Meski hasil berbeda diraih kedua tim, kondisi mereka sebenarnya tidak jauh berbeda. Port FC maupun Persija Jakarta sama-sama kehilangan sejumlah pemain yang sedang memperkuat tim nasional di ajang Piala AFF 2026.
Situasi itu membuat kedua pelatih harus memaksimalkan pemain yang tersedia. Namun, Port FC terlihat lebih siap karena mampu mempertahankan keseimbangan permainan meski kehilangan beberapa pemain penting.
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Persija Jakarta memang belum menampilkan permainan terbaik saat menghadapi Persebaya Surabaya. Koordinasi antarlini masih belum padu sehingga beberapa peluang gagal dimanfaatkan secara maksimal.
Shin Tae-yong mengakui kondisi tersebut tidak terlepas dari minimnya waktu persiapan. Pelatih asal Korea Selatan itu tetap optimistis performa Macan Kemayoran akan meningkat seiring bertambahnya waktu latihan bersama.
"Kita belum sempat menyamakan persepsi dengan para pemain. Maka wajar jika ada kekurangan di babak pertama. Tapi, saya percaya ke depannya tim ini akan bermain lebih baik lagi dan menunjukkan performa yang semakin meningkat," ujar Shin Tae-yong.
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