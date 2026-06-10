Rodrigo De Paul Bertekad Bawa Timnas Argentina Pertahankan Gelar Piala Dunia

JawaPos.com - Rodrigo De Paul menegaskan bahwa tim nasional Argentina bertekad mempertahankan gelar Piala Dunia. Tekad itu disampaikannya setelah kemenangan melawan Islandia di laga persahabatan pada 10 Juni yang dimainkan di Jordan Hare Stadium.

Untuk mempertahankan gelar Piala Dunia, timnas Argentina masih mempertahankan semangat yang sama seperti tahun 2022. Rodrigo De Paul merasa hal tersebut tetap terlihat di Piala Dunia 2026.

"Kami memiliki antusiasme yang sama, tekanan yang sama, keinginan yang sama, dengan sedikit lebih banyak pengalaman, tetapi kami dilahirkan untuk berkompetisi, itulah yang diajarkan kepada kami. Dengan antusiasme yang sama seperti tiga setengah tahun yang lalu," kata Rodrigo De Paul yang dikutip ESPN, Rabu (10/6).

Di tiap Piala Dunia, timnas Argentina selalu menjadi tim favorit juara. De Paul berharap timnya bisa tampil baik di Piala Dunia nanti dan masyarakat Argentina kembali merayakan gelar di Obelisk.

"Argentina selalu menjadi pesaing, orang-orang selalu antusias. Ketika saya masih kecil, harapannya selalu agar kami bisa tampil sangat baik. Kami sangat antusias," ujar gelandang 32 tahun tersebut.

"Kami akan memberikan yang terbaik dan lebih dari itu untuk mengembalikan kebahagiaan kepada masyarakat. Saya ingin melihat semua warga Argentina bersatu di Obelisk lagi, seperti waktu itu. Kami akan mencoba lagi," imbuh De Paul.

Lionel Messi masih menjadi sosok penting di timnas Argentina dan andalan untuk mempertahankan gelar Piala Dunia. "Dia (Lionel Messi) melakukannya untuk semua orang Argentina dan untuk kami, yang membutuhkannya; dia adalah panji kami dan kami mengikutinya. Kami akan melakukannya lagi untuknya," pungkas De Paul.