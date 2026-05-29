Skuad Argentina Piala Dunia 2026 Resmi Diumumkan! Messi dan Lautaro Jadi Tumpuan Gol

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Argentina resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pelatih Lionel Scaloni tetap mempertahankan sejumlah pemain senior yang sukses membawa Argentina juara dunia pada edisi 2022, termasuk Lionel Messi yang kembali dipercaya sebagai kapten tim.

Pengumuman skuad ini langsung menarik perhatian pecinta sepak bola dunia. Kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda membuat Argentina kembali masuk dalam daftar favorit juara untuk turnamen terbesar sepak bola tersebut.

Nama Lionel Messi menjadi sorotan utama dalam daftar ini. Meski sudah berusia 38 tahun, pemain Inter Miami tersebut masih dianggap sebagai sosok penting di ruang ganti maupun di atas lapangan. Pengalaman dan kualitasnya dinilai tetap dibutuhkan untuk menjaga stabilitas permainan Albiceleste.

Selain Messi, Argentina juga masih mengandalkan beberapa pemain senior lain seperti Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, hingga Nicolás Tagliafico.

Mereka menjadi tulang punggung generasi emas Argentina dalam beberapa tahun terakhir.

Di sektor penjaga gawang, Emiliano Martínez kembali menjadi pilihan utama.

Kiper Aston Villa tersebut masih dipercaya berkat penampilannya yang konsisten bersama klub dan tim nasional. Martínez akan didampingi Gerónimo Rulli serta Juan Musso sebagai pelapis.

Pada lini pertahanan, Scaloni membawa kombinasi pemain yang sudah berpengalaman di level internasional. Cristian Romero dan Lisandro Martínez diprediksi menjadi duet utama di jantung pertahanan. Sementara Nahuel Molina dan Tagliafico tetap menjadi opsi di sisi sayap.