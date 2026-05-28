Cristian Romero-Lisandro Martinez Disebut Duet Bek Terbaik Argentina untuk Pertahankan Gelar Juara Piala Dunia

Cristian Romero dan Lisandro Martinez. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Argentina kembali memiliki fondasi kuat di lini belakang jelang Piala Dunia 2026. Duet Cristian “Cuti” Romero dan Lisandro Martinez dinilai menjadi kombinasi terbaik yang dimiliki Lionel Scaloni untuk menjaga pertahanan Albiceleste tetap solid.
Keduanya bukan pasangan baru di skuad Argentina. Romero dan Lisandro sudah saling mengenal sejak masih berada di level junior pada 2017.
Saat itu Romero berkembang bersama Belgrano, sementara Lisandro Martinez menimba pengalaman di akademi Newell’s Old Boys.
Kedekatan dan chemistry yang sudah terbangun sejak usia muda membuat keduanya terlihat saling memahami di lapangan.
Hal itu menjadi keuntungan besar bagi Argentina yang tengah memburu gelar juara dunia back to back setelah sukses menjuarai Piala Dunia 2022.
Secara karakter permainan, Romero dan Lisandro memiliki gaya bermain yang berbeda namun saling melengkapi.
Romero dikenal sebagai bek tengah bertipe destroyer. Pemain milik Tottenham Hotspur itu agresif dalam duel, kuat dalam kontak fisik, dan unggul dalam perebutan bola udara.
Di sisi lain, Lisandro Martinez hadir sebagai ball playing defender yang tenang saat menguasai bola. Bek Manchester United tersebut memiliki distribusi bola yang baik, piawai membaca posisi lawan, serta kuat dalam duel satu lawan satu.
Kelebihan lain yang dimiliki Lisandro adalah kemampuan bermain dengan kaki kiri yang membuat aliran bola Argentina lebih seimbang.
