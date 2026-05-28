Argentina Mulai Regenerasi! 5 Wonderkid Dipanggil untuk Hadapi Islandia dan Honduras

JawaPos.com - Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, mulai menunjukkan arah baru La Scaloneta jelang Piala Dunia 2026.

Dalam persiapan menghadapi laga uji coba melawan Islandia dan Honduras, Argentina dikabarkan membawa lebih dari 30 pemain, termasuk sejumlah talenta muda yang diproyeksikan untuk masa depan tim nasional.

Salah satu nama yang paling menarik perhatian adalah Nicolas Capaldo. Kapten Hamburg tersebut disebut masuk dalam rencana besar Scaloni karena kemampuannya bermain di banyak posisi.

Capaldo bisa ditempatkan sebagai bek tengah, fullback, gelandang bertahan hingga gelandang box to box.

Kemampuan itu membuatnya dianggap cocok dengan sistem fleksibel yang selama ini dibangun Scaloni bersama Argentina.

Bahkan, banyak yang mulai menyebut Capaldo sebagai versi kaki kanan dari Lisandro Martinez karena gaya bermain dan agresivitasnya di lapangan.

Kehadiran Capaldo juga memunculkan spekulasi bahwa salah satu dari Nahuel Molina atau Gonzalo Montiel berpotensi tidak masuk skuad final Piala Dunia 2026.

Apalagi, Scaloni disebut mulai menyiapkan skema tiga bek tengah untuk menghadapi jadwal turnamen yang panjang dan padat.