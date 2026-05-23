Nagelsmann Pastikan Neuer Sebagai Kiper Utama Jerman di Piala Dunia 2026

Manuel Neuer angkat bicara setelah Bayern Munchen kalah dramatis 5-4 dari PSG. Sang kiper mengakui lini belakang tampil buruk dan berharap timnya bangkit di leg berikutnya. (Instagram/@manuelneuer)
JawaPos.com - Pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann memastikan penjaga gawang Manuel Neuer sebagai penjaga gawang utama tim Panzer untuk Piala Dunia 2026, dikutip dari ANTARA.
“Saya berencana menjadikan dia (Neuer) sebagai penjaga gawang nomor satu kami,” kata Nagelsmann dikutip dari laman DFB, Sabtu.
Nagelsmann memasukkan nama Neuer dalam total 26 pemain yang akan dibawanya terbang pada perhelatan yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut.
Keputusan pemanggilan kiper Bayern Muenchen tersebut menuai pro dan kontra mengingat Neuer sebelumnya telah memutuskan gantung sarung tangan dari karir internasional sejak 2024 silam.
Nagelsmann menegaskan bahwa reuni dengan mantan anak asuhnya di Bayern Muenchen ini merupakan opsi yang sangat dipikirkannya dengan teliti.
“Ada banyak diskusi di dalam tim pelatih. Semua orang tahu kehadiran yang dia (Neuer) miliki dan kualitas yang dia berikan kepada tim,” ujar Nagelsmann.
“Tidak ada masalah dengan penjaga gawang kami. Itu adalah keputusannya, dan menurut saya itu adalah keputusan yang tepat,” imbuhnya.
Pelatih berusia 38 tahun tersebut menilai bahwa Neuer masih menjadi penjaga gawang nomor satu saat ini jika dilihat dari performanya bersama dengan Bayern Muenchen musim ini.
Terlebih kapten Bayern Muenchen tersebut merupakan penjaga gawang yang mempunyai profil paling sesuai dengan gaya permainan menyerang yang ditekankan oleh Nagelsmann.
