Skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026 Resmi Diumumkan, Nagelsmann Andalkan Musiala dan Wirtz

Deniz Undav saat laga Jerman melawan Ghana. (Dok. Deniz Undav)
JawaPos.com - Federasi Sepakbola Jerman (DFB) akhirnya resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat.
Pelatih Julian Nagelsmann memilih perpaduan pemain senior berpengalaman dan talenta muda yang sedang bersinar untuk mengembalikan kejayaan Der Panzer di turnamen terbesar dunia tersebut.
Nama-nama seperti Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jamal Musiala, hingga Florian Wirtz tetap menjadi tulang punggung tim.
Di sisi lain, hadir pula sejumlah pemain muda yang mencuri perhatian sepanjang musim, termasuk Lennart Karl dan Nick Woltemade.
Pengumuman skuad ini langsung menarik perhatian publik sepak bola Eropa. Banyak penggemar menilai Jerman memiliki komposisi tim yang lebih seimbang dibanding beberapa turnamen sebelumnya.
Nagelsmann tampaknya ingin membangun tim yang agresif, fleksibel, dan tetap kuat dalam penguasaan bola.
Di posisi penjaga gawang, Manuel Neuer kembali dipercaya sebagai pilihan utama. Meski sudah berusia 40 tahun, pengalaman dan kepemimpinannya masih dianggap sangat penting bagi ruang ganti Jerman.Neuer akan ditemani Oliver Baumann dan Alexander Nübel sebagai pelapis.
Kehadiran Neuer menjadi simbol bahwa Jerman masih mengandalkan pengalaman dalam momen-momen krusial.
Namun demikian, Nagelsmann juga mulai memberi ruang regenerasi dengan memasukkan Nübel yang tampil cukup stabil bersama Stuttgart musim lalu.
