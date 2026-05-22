Prediksi Jerman di Piala Dunia 2026: Era Baru Die Mannschaft Dimulai atau Gagal Lagi?

JawaPos.com — Jerman datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar menghapus memori buruk dua edisi terakhir setelah selalu tersingkir di fase grup. Generasi baru yang dipimpin Jamal Musiala dan Florian Wirtz kini menjadi harapan untuk mengembalikan wibawa Die Mannschaft di panggung dunia.

Selama bertahun-tahun, Jerman dikenal sebagai simbol konsistensi dan mental juara. Namun sejak menjadi kampiun Piala Dunia 2014, performa mereka terus menurun hingga menciptakan tekanan besar menuju turnamen 2026.

Jalan Panjang Menuju Kebangkitan Jerman lolos ke Piala Dunia 2026 dengan catatan lima kemenangan dan satu kekalahan dalam fase kualifikasi. Tim asuhan Julian Nagelsmann mencetak 16 gol dan hanya kebobolan tiga kali.

Awalnya, mereka sempat dikejutkan kekalahan 0-2 dari Slovakia pada laga pembuka.

Namun setelah itu Die Mannschaft bangkit dengan lima kemenangan beruntun yang memperlihatkan peningkatan stabil dari sisi permainan maupun mental bertanding.

Penyerang muda Nick Woltemade tampil sebagai top skor tim dengan empat gol selama kualifikasi. Performa tersebut membuat namanya mulai mendapat perhatian besar jelang turnamen utama musim panas nanti.

Jerman tergabung dalam grup yang relatif nyaman bersama Ecuador, Côte d’Ivoire, dan Curaçao. Situasi ini dinilai menjadi kesempatan ideal untuk membangun kepercayaan diri sejak pertandingan pertama.

Julian Nagelsmann dan Taruhan Besarnya Piala Dunia 2026 menjadi debut besar Nagelsmann sebagai pelatih di turnamen dunia. Di usia 38 tahun, dia memikul ekspektasi besar untuk mengembalikan identitas sepak bola Jerman yang sempat hilang dalam beberapa tahun terakhir.