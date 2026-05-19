Michael Carrick Sebut Luke Shaw Pantas Dipanggil ke Timnas Inggris

JawaPos.com - Michael Carrick memberikan dukungan penuh kepada Luke Shaw untuk kembali memperkuat timnas Inggris di Piala Dunia musim panas ini. Manajer Manchester United itu menilai sang bek kiri masih memiliki kualitas dan pengalaman yang sangat dibutuhkan skuad asuhan Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel dijadwalkan mengumumkan daftar pemain timnas Inggris pada Jumat (22/5). Namun, nama Luke Shaw sejauh ini belum terlalu difavoritkan untuk masuk skuad piala dunia, meski sang pemain berpeluang tampil di turnamen besar kelima dalam kariernya.

Selama era kepelatihan Tuchel, Luke Shaw memang belum mendapat kesempatan dipanggil. Pada pemanggilan Maret, Thomas Tuchel lebih memilih memasukkan Harry Maguire dan Kobbie Mainoo dari Manchester United ke dalam skuad pertamanya bersama timnas Inggris.

Meski begitu, melansir ESPN, Carrick tetap yakin Shaw pantas mendapat tempat.

"Saya tentu berpikir begitu, ya. Saya sebenarnya tidak punya banyak pengaruh dalam hal ini, tetapi saya yakin begitu,” ucap Michael Carrick.

Carrick juga menyoroti kualitas komplet yang dimiliki Shaw, mulai dari performa, pengalaman, hingga kemampuan bermain di level tertinggi.

"Sekali lagi, konsistensi, apa yang mampu dia lakukan. Performa, pengalaman, kekuatan, atribut yang dimilikinya. Bagi saya, ya, dia bek sayap yang fantastis. Saya rasa, di antara mereka bertiga, peluang mereka untuk bermain akhir-akhir ini sangat bagus,” tandas Michael Carrick.

Konsistensi Jadi Nilai Plus Luke Shaw Sejak bergabung dari Southampton pada 2014, Shaw memang tidak pernah lepas dari masalah cedera. Kebugarannya kerap menjadi bahan pembicaraan dalam beberapa musim terakhir.