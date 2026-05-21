Rumor Panas Pep Guardiola: Dari Manchester City ke Timnas Brasil atau Inggris?

Pep Guardiola berencana tinggalkan Manchester City di akhir musim. (Instagram/@tenfooballbr)
JawaPos.com - Spekulasi mengenai masa depan Pep Guardiola kembali mencuat setelah muncul berbagai diskusi di media Spanyol yang membahas kemungkinan langkah berikutnya sang pelatih usai masa baktinya di Manchester City berakhir.
Dalam sebuah program talk show sepak bola yang dikutip dari Marca, sejumlah analis membahas skenario menarik terkait arah karier Guardiola ke depan. Salah satu pendapat yang mencuri perhatian menyebut bahwa pelatih asal Spanyol itu bisa saja beralih ke level tim nasional.
Nama Brasil dan Inggris kemudian muncul sebagai dua kandidat yang dianggap paling mungkin. Kedua tim disebut bisa menjadi tujuan Guardiola, terutama jika hasil buruk terjadi di Piala Dunia 2026.
Baca Juga:Pep Guardiola Akan Bertemu Khaldoon Al Mubarak untuk Membahas Masa Depannya di Manchester City
Pandangan tersebut muncul dari analisis bahwa tim yang gagal tampil maksimal di turnamen besar biasanya melakukan perubahan besar dalam struktur kepelatihan.
Dalam konteks ini, Brasil maupun Inggris dinilai berpotensi melakukan evaluasi besar jika hasil yang mereka dapat tidak sesuai harapan.
Meski begitu, perdebatan tidak berhenti di situ. Sejumlah panelis lain justru mempertanyakan apakah Guardiola akan cocok menangani tim nasional Spanyol.
Nama Guardiola bahkan disebut seharusnya tidak dipandang sebagai “pelatih asing” di negaranya sendiri, mengingat kontribusinya dalam dunia sepak bola modern.
Diskusi kemudian berkembang ke arah perbandingan dengan pelatih lain yang juga kerap dikaitkan dengan tim nasional besar.
Nama-nama seperti Unai Emery hingga Zinedine Zidane ikut masuk dalam pembahasan, terutama soal siapa yang paling ideal untuk menangani tim nasional di level elite.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah