Rumor Panas Pep Guardiola: Dari Manchester City ke Timnas Brasil atau Inggris?

JawaPos.com - Spekulasi mengenai masa depan Pep Guardiola kembali mencuat setelah muncul berbagai diskusi di media Spanyol yang membahas kemungkinan langkah berikutnya sang pelatih usai masa baktinya di Manchester City berakhir.

Dalam sebuah program talk show sepak bola yang dikutip dari Marca, sejumlah analis membahas skenario menarik terkait arah karier Guardiola ke depan. Salah satu pendapat yang mencuri perhatian menyebut bahwa pelatih asal Spanyol itu bisa saja beralih ke level tim nasional.

Nama Brasil dan Inggris kemudian muncul sebagai dua kandidat yang dianggap paling mungkin. Kedua tim disebut bisa menjadi tujuan Guardiola, terutama jika hasil buruk terjadi di Piala Dunia 2026.

Pandangan tersebut muncul dari analisis bahwa tim yang gagal tampil maksimal di turnamen besar biasanya melakukan perubahan besar dalam struktur kepelatihan.

Dalam konteks ini, Brasil maupun Inggris dinilai berpotensi melakukan evaluasi besar jika hasil yang mereka dapat tidak sesuai harapan.

Meski begitu, perdebatan tidak berhenti di situ. Sejumlah panelis lain justru mempertanyakan apakah Guardiola akan cocok menangani tim nasional Spanyol.

Nama Guardiola bahkan disebut seharusnya tidak dipandang sebagai “pelatih asing” di negaranya sendiri, mengingat kontribusinya dalam dunia sepak bola modern.

Diskusi kemudian berkembang ke arah perbandingan dengan pelatih lain yang juga kerap dikaitkan dengan tim nasional besar.