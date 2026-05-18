Narendra Prasetya
Selasa, 19 Mei 2026 | 03.31 WIB

Bantal dan Kasur Keras, Timnas Inggris Bawa Perlengkapan Tidur Sendiri ke Piala Dunia 2026

Thomas Tuchel bersama gelandang Timnas Inggris, Jude Bellingham akan membawan bantal dan kasur sendiri. (Dok. FA)

JawaPos.com - Persiapan timnas Inggris di Piala Dunia 2026 bukan hanya soal teknis. Timnas berjuluk The Three Lions itu juga menyiapkan diri dari sisi nonteknis.

Seperti dilansir The Sun, Harry Kane dkk akan membawa perlengkapan tidur sendiri dari negaranya.

Pemicunya, bantal dan kasur di kamp latihan Inggris yang ada di The Inn at Meadowbrook, Kansas, dikabarkan sangat keras.

Bahkan, selama Piala Dunia, skuad The Three Lions akan didampingi Dr Luke Gupta selaku pakar tidur.

’’Sepak bola era modern bisa ditentukan dari hal-hal yang bersifat remeh. Jika Harry Kane (kapten dan striker Inggris, Red) memang lebih nyenyak dengan boneka kesayangan yang biasa dia bawa tidur, maka itu harus disediakan,’’ tutur mantan pakar tidur Federasi Sepak Bola Inggris (FA) Nick Littlehales. 

