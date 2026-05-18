Bantal dan Kasur Keras, Timnas Inggris Bawa Perlengkapan Tidur Sendiri ke Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Persiapan timnas Inggris di Piala Dunia 2026 bukan hanya soal teknis. Timnas berjuluk The Three Lions itu juga menyiapkan diri dari sisi nonteknis.

Seperti dilansir The Sun, Harry Kane dkk akan membawa perlengkapan tidur sendiri dari negaranya.

Pemicunya, bantal dan kasur di kamp latihan Inggris yang ada di The Inn at Meadowbrook, Kansas, dikabarkan sangat keras.

Bahkan, selama Piala Dunia, skuad The Three Lions akan didampingi Dr Luke Gupta selaku pakar tidur.