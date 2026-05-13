Swedia Umumkan Skuad untuk Piala Dunia 2026, Gyokeres dan Isak Siap Meledak!

Viktor Gyokeres dipanggil untuk tampil di Piala Dunia 2026. (Instagram/@viktorgyokeres)
JawaPos.com - Timnas Swedia mengumumkan skuad final untuk mengarungi gelaran Piala Dunia 2026. Dua penyerang andalannya, Victor Gyokeres dan Aleksander Isak masuk dalam skuad tersebut. Kedua penyerang yang bermain di Liga Inggris itu diyakini bakal meledak selama Piala Dunia.
Dilansir dari situs resmi federasi, Rabu, sebanyak 26 pemain mendapatkan kepercayaan dari pelatih kepala Graham Potter, termasuk beberapa nama besar.
Pada sektor penjaga gawang, Swedia membawa tiga kiper ke Piala Dunia edisi kali ini yaitu Viktor Johansson, Kristoffer Nordleft, dan Jacob Widelll Zettestorm.
Selanjutnya posisi bek sayap dan tengah akan dipercayakan kepada Hjalmal Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagierbielke, Victor Nilsson Lindelof, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliott Stroud, dan Daniel Svensson.
Sementara itu, pada posisi gelandang dan penyerang dipercayakan kepada Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyokeres, Alexander Isak, Jesper Karlstrom, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg, dan Besfort Zeneli.
Timnas Swedia berhasil kembali ke putaran final Piala Dunia setelah sebelumnya menyingkirkan Polandia pada laga final partai play-off.
Keberhasilan kembali melangkah ke putaran final Piala Dunia mengobati kegagalan mereka lolos pada edisi 2022 setelah terakhir kali tampil di tahun 2018.
Selanjutnya pada putaran final Piala Dunia 2026, Swedia tergabung di Grup F serta akan menghadapi Belanda, Jepang dan Tunisia.
