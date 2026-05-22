Prediksi Timnas Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Masih Dibayangi Kutukan Runner-up!

JawaPos.com — Timnas Belanda datang ke Piala Dunia 2026 dengan status unggulan tersembunyi setelah tampil konsisten di kualifikasi dan semifinal Euro 2024. Namun skuad asuhan Ronald Koeman tetap dibayangi keraguan karena belum pernah menjuarai Piala Dunia meski tiga kali menjadi runner-up sepanjang sejarah.

Ekspektasi publik terhadap Oranje selalu besar setiap memasuki turnamen mayor.

Sayangnya, generasi emas baru Belanda dinilai belum semengerikan era Johan Cruyff, Marco van Basten, hingga Dennis Bergkamp yang sama-sama gagal membawa pulang trofi dunia.

Bagaimana Perjalanan Belanda Menuju Piala Dunia 2026? Belanda lolos ke Piala Dunia 2026 dengan catatan impresif usai mengemas enam kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan di babak kualifikasi.

Oranje juga tampil produktif dengan mencetak 27 gol dan hanya kebobolan empat kali sepanjang fase tersebut.

Ketajaman lini depan banyak ditentukan Memphis Depay yang menjadi top skor tim lewat delapan gol. Penyerang Corinthians itu juga menjadi salah satu penyumbang assist terbanyak bersama Cody Gakpo dengan empat assist.

Belanda sempat mendapat tekanan dari Polandia dalam perebutan tiket otomatis.

Namun dua hasil imbang beruntun melawan Polandia justru memastikan langkah Oranje melaju langsung ke putaran final tanpa harus melewati playoff.

Kemenangan besar atas Finlandia, Lithuania, dan Malta ikut mendongkrak selisih gol mereka. Catatan itu memperlihatkan kualitas Belanda saat menghadapi lawan dengan level di bawah mereka.