Prediksi Timnas Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Masih Dibayangi Kutukan Runner-up!

Selebrasi pemain Belanda usai mencetak gol dalam laga internasional jelang Piala Dunia 2026. (Instagram @onsoranje)
JawaPos.com — Timnas Belanda datang ke Piala Dunia 2026 dengan status unggulan tersembunyi setelah tampil konsisten di kualifikasi dan semifinal Euro 2024. Namun skuad asuhan Ronald Koeman tetap dibayangi keraguan karena belum pernah menjuarai Piala Dunia meski tiga kali menjadi runner-up sepanjang sejarah.
Ekspektasi publik terhadap Oranje selalu besar setiap memasuki turnamen mayor.
Sayangnya, generasi emas baru Belanda dinilai belum semengerikan era Johan Cruyff, Marco van Basten, hingga Dennis Bergkamp yang sama-sama gagal membawa pulang trofi dunia.
Belanda lolos ke Piala Dunia 2026 dengan catatan impresif usai mengemas enam kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan di babak kualifikasi.
Oranje juga tampil produktif dengan mencetak 27 gol dan hanya kebobolan empat kali sepanjang fase tersebut.
Ketajaman lini depan banyak ditentukan Memphis Depay yang menjadi top skor tim lewat delapan gol. Penyerang Corinthians itu juga menjadi salah satu penyumbang assist terbanyak bersama Cody Gakpo dengan empat assist.
Belanda sempat mendapat tekanan dari Polandia dalam perebutan tiket otomatis.
Namun dua hasil imbang beruntun melawan Polandia justru memastikan langkah Oranje melaju langsung ke putaran final tanpa harus melewati playoff.
Kemenangan besar atas Finlandia, Lithuania, dan Malta ikut mendongkrak selisih gol mereka. Catatan itu memperlihatkan kualitas Belanda saat menghadapi lawan dengan level di bawah mereka.
Piala Dunia 2026 menjadi pengalaman pertama Ronald Koeman sebagai pelatih kepala Belanda di turnamen terbesar dunia.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah