Prediksi Ekuador di Piala Dunia 2026: Generasi Emas La Tricolor Siap Bikin Dunia Terkejut

JawaPos.com — Ekuador datang ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu tim paling berbahaya dari Amerika Selatan setelah finis runner-up kualifikasi CONMEBOL dan hanya kebobolan lima gol dalam 18 pertandingan. Dipimpin Sebastian Beccacece serta diperkuat Moises Caicedo dan Willian Pacho, La Tricolor kini memburu perjalanan bak dongeng di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Tim berjuluk La Tricolor itu kembali tampil di Piala Dunia untuk kelima kalinya dengan rasa percaya diri tinggi usai mencatat kampanye kualifikasi terbaik sepanjang sejarah mereka.

Ekuador bahkan hanya kalah dari juara dunia Argentina di klasemen akhir zona CONMEBOL.

Mengapa Ekuador Disebut Kuda Hitam Paling Berbahaya?

Ekuador menjelma menjadi salah satu tim paling sulit dikalahkan dalam dua tahun terakhir berkat pertahanan yang nyaris mustahil ditembus lawan.

Mereka mencatat rekor 8 kemenangan, 8 imbang, dan hanya 2 kekalahan selama fase kualifikasi sambil mencetak 14 gol dan kebobolan lima kali saja.

Kekuatan utama Ekuador terletak pada organisasi permainan bertahan yang sangat disiplin serta serangan balik cepat mematikan.

Formasi dasar 4-4-2 milik Beccacece juga fleksibel berubah menjadi 4-4-1-1 atau 5-3-2 sesuai situasi pertandingan.