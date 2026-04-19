Caicedo Sebut Chelsea Gagal Maksimalkan Peluang Saat Kalah dari Manchester United

JawaPos.com - Gelandang Chelsea Moises Caicedo mengatakan, skuadnya gagal memaksimalkan banyak peluang saat tunduk 0-1 dari Manchester United (MU) pada lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Stamford Bridge, London, Minggu dini hari WIB, dikutip dari ANTARA.

"Pasti semua orang kecewa karena kami ingin menang. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi tidak bisa mendapatkan hasil," ujar Caicedo dikutip dari laman resmi Chelsea.

Berdasarkan catatan dari laman resmi Liga Inggris, tim berjuluk The Blues itu gagal menciptakan satu pun gol meski memiliki tiga tembakan tepat sasaran dari 21 percobaan. Hal ini berbanding terbalik dengan tim tamu yang mampu mencetak satu gol hanya dari empat total tembakan.

Chelsea juga dominan pada pertandingan tersebut dengan 58,7 persen penguasaan bola.

Caicedo pun menyebut timnya tidak beruntung pada laga tersebut.

"Namun kami menatap ke depan karena kami masih punya lima pertandingan tersisa dan lima pertandingan untuk dimenangkan, untuk mencoba lolos ke Liga Champions musim depan," kata pemain berusia 24 tahun itu.

Terlepas dari kekalahan tersebut, Caicedo mengaku bangga karena dapat mengenakan ban kapten Chelsea pada laga versus MU tersebut.

"Menjadi kapten selalu terasa spesial. Saya bertekad terus membantu tim," tutur dia.