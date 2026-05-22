Prediksi Norwegia di Grup I Piala Dunia 2026: Menanti Ledakan Erling Haaland

JawaPos.com - Timnas Norwegia tergabung dalam Grup I bersama Prancis, Senegal, dan Irak di Piala Dunia 2026. Penampilan tim berjuluk The Lions itu menjadi yang cukup dinanti-nanti setelah absen 28 tahun lamanya dari ajang sepak bola tertinggi jagat raya.

Norwegia menjadi salah satu negara yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Setelah absen selama 28 tahun, tim asuhan Stale Solbakken sukses kembali melaju ke putaran final setelah tampil impresif sepanjang kampanye kualifikasi UEFA.

Skuad The Lions yang ada saat ini boleh dikatakan sebagai generasi emas karena dihuni cukup banyak pemain bintang, Erling Haaland salah satunya. Maka itu, kiprah Norwegia di Piala Dunia 2026 layak untuk dinantikan.

Perjalanan Norwegia ke Piala Dunia 2026 Norwegia mengunci tiket putaran final dengan penampilan yang sangat mengesankan. Skuad The Lions tergabung di Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa bersama Italia, Israel, Estonia, dan Moldova.

Secara mengejutkan, pasukan Stale Solbakken berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan. Norwegia keluar sebagai juaa grup dengan raihan sempurna 24 poin setelah menyapu bersih delapan laga dengan kemenangan.

Norwegia menunjukkan ketajamannya dalam kampanye tersebut. Mereka total mencatat 37 gol dan hanya kebobolan lima gol. Salah satu hasil paling mencolok adalah kemenangan telak 11-1 saat menjamu Moldova di Oslo.

Kepastian Norwegia merebut tiket putaran final melalui kemenangan telak 4-1 atas Italia di San Siro pada 16 November 2025. Sempat tertinggal lebih dulu di babak pertama, The Lions mengamuk di babak kedua lewat gol Antonio Nusa, gol kilat Erling Haaland, dan gol penutup dari Jorgen Strand Larsen.

Peran Penting Stale Solbakken Kesuksesan Norwegia tak luput dari tangan dingin sang legenda hidup The Lions, Stale Solbakken. Juru taktik berusia 58 tahun itu berhasil memaksimalkan potensi dari generasi emas negaranya sejak mengambil alih kursi kepelatihan pada 2020.