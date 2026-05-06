Jerman Desak Israel Perluas Akses Penyaluran Bantuan Kemanusiaan ke Jalur Gaza

Warga Palestina berjalan di antara puing-puing bangunan yang hancur di tengah gencatan senjata antara Israel dan Hamas, di Kota Gaza. (Mohammed Sabre/EPA)
JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mendesak Israel untuk segera memperluas akses penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, Selain itu, Johann juga meminta negeri zionis itu mencabut pembatasan pasokan impor untuk organisasi kemanusiaan.
"Penderitaan lebih dari dua juta orang, yang situasinya belum membaik di tengah konflik atas Iran, tidak bisa diabaikan. Pengiriman bantuan kemanusiaan harus segera ditingkatkan," kata Wadephul, dilansir dari Antara, Rabu (6/5).
Ia juga mendesak agar pembatasan pengiriman suku cadang dan pasokan untuk pekerja kemanusiaan ke Jalur Gaza segera dicabut.
Menlu Jerman itu menegaskan kembali komitmen Berlin terhadap prinsip solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.
Pada saat yang sama, ia kembali menegaskan bahwa Jerman tidak mengakui pencaplokan de facto Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat.
Lebih lanjut, diplomat itu juga menyampaikan "keprihatinan mendalam" atas aktivitas pemukiman yang sedang berlangsung di wilayah kantong tersebut.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!