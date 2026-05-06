Antara
Rabu, 6 Mei 2026 | 21.59 WIB

Jerman Desak Israel Perluas Akses Penyaluran Bantuan Kemanusiaan ke Jalur Gaza

Warga Palestina berjalan di antara puing-puing bangunan yang hancur di tengah gencatan senjata antara Israel dan Hamas, di Kota Gaza. (Mohammed Sabre/EPA)

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mendesak Israel untuk segera memperluas akses penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, Selain itu, Johann juga meminta negeri zionis itu mencabut pembatasan pasokan impor untuk organisasi kemanusiaan.

"Penderitaan lebih dari dua juta orang, yang situasinya belum membaik di tengah konflik atas Iran, tidak bisa diabaikan. Pengiriman bantuan kemanusiaan harus segera ditingkatkan," kata Wadephul, dilansir dari Antara, Rabu (6/5).

Ia juga mendesak agar pembatasan pengiriman suku cadang dan pasokan untuk pekerja kemanusiaan ke Jalur Gaza segera dicabut.

Menlu Jerman itu menegaskan kembali komitmen Berlin terhadap prinsip solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.

Pada saat yang sama, ia kembali menegaskan bahwa Jerman tidak mengakui pencaplokan de facto Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat.

Lebih lanjut, diplomat itu juga menyampaikan "keprihatinan mendalam" atas aktivitas pemukiman yang sedang berlangsung di wilayah kantong tersebut.

Editor: Kuswandi
