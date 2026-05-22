Sri Wahyuni
Jumat, 22 Mei 2026 | 14.07 WIB

Neymar Drama Lagi! Cedera Betis Ancam Persiapan Brasil Menuju Piala Dunia 2026

Neymar Cedera lagi jelang Piala Dunia. (The Sun)

JawaPos.com- Kondisi Neymar kembali menjadi sorotan setelah sang bintang mengalami cedera betis jelang bergabung dengan tim nasional Brasil untuk persiapan Piala Dunia. Pemain berusia 34 tahun itu bahkan harus absen saat Santos FC menghadapi San Lorenzo.

Meski demikian, tim medis Santos tetap optimistis Neymar tidak akan menepi lama. Dokter klub, Rodrigo Zogaib, memastikan cedera yang dialami Neymar tidak terlalu serius dan diyakini sang pemain akan segera pulih tepat waktu untuk bergabung dengan skuad Brasil pekan depan.

"Neymar mengalami cedera ringan pada betis, berupa edema," ungkap Zogaib.

"Namun, sesuai rencana pemulihan kami, perkembangannya memungkinkan dia fit pekan depan ketika bergabung dengan tim nasional," lanjutnya.

Cedera terbaru ini datang hanya beberapa hari setelah Neymar menuai kontroversi karena tetap dipanggil ke skuad Brasil meski baru tampil 15 kali sepanjang musim ini. Sejak mengalami cedera ACL serius pada Oktober 2023, Neymar memang terus berjuang menemukan kembali kondisi fisik terbaiknya.

Meski begitu, pelatih baru Brasil, Carlo Ancelotti, tetap memberikan kepercayaan penuh kepada mantan bintang Paris Saint-Germain dan FC Barcelona tersebut.

Menurut Ancelotti, pengalaman Neymar akan menjadi aset penting bagi Brasil dalam perburuan gelar Piala Dunia.

"Kami memantau Neymar sepanjang musim. Belakangan ini dia benar-benar mengalami peningkatan, terutama kondisi fisiknya," ujar Ancelotti.

"Dia pemain penting dan akan sangat penting di Piala Dunia nanti," tambahnya.

