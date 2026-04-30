Neymar Berharap Dipanggil Ancelotti ke Piala Dunia 2026, Impikan Final Brasil vs Argentina

Mantan Bintang Barcelona dan PSG, Neymar. Neymar ungkap perubahan gaya bermain dan peluang tampil di Piala Dunia 2026. (X/@FabrizioRomano)
JawaPos.com - Bintang Brasil, Neymar Jr. kembali jadi sorotan saat membela Santos FC dalam laga Copa Sudamericana 2026 melawan San Lorenzo de Almagro di Estadio Pedro Bidegain, Argentina. Meski pertandingan berakhir imbang 1-1, perhatian publik justru tertuju pada pernyataan Neymar usai laga.
Neymar menegaskan bahwa dirinya masih punya ambisi besar tampil di Piala Dunia 2026. Ia bahkan secara terbuka memberi sinyal kepada pelatih timnas Brasil, Carlo Ancelotti, agar namanya masuk dalam skuad final Selecao.
“Ya, tentu saja saya memikirkan Piala Dunia. Semua pemain Brasil ingin berada di sana. Saya berharap bisa mendapat kesempatan itu,” ujar Neymar kepada awak media setelah pertandingan dikutip dari marca.com.
Dalam laga tersebut, Neymar bermain penuh selama 90 menit dan ikut terlibat dalam proses terciptanya gol Santos.
Meski performanya belum sepenuhnya konsisten karena masih dibayangi masalah kebugaran, sang pemain tetap menunjukkan kualitas yang membuatnya dikenal sebagai salah satu pemain terbaik Brasil dalam satu dekade terakhir.
Tak hanya bicara soal peluang tampil di Piala Dunia, Neymar juga mengungkap mimpi besarnya untuk kembali menghadapi Lionel Messi. Namun, ia berharap duel itu terjadi di partai paling bergengsi.
“Final antara Argentina dan Brasil akan jadi sesuatu yang luar biasa,” kata Neymar.
Pernyataan tersebut langsung memancing antusiasme pecinta sepak bola dunia. Banyak yang membayangkan duel klasik Amerika Selatan antara Brasil dan Argentina terjadi di final turnamen terbesar sepak bola dunia.
Meski begitu, peluang Neymar masuk skuad Brasil masih belum aman. Sejak Ancelotti mengambil alih kursi pelatih timnas Brasil, Neymar belum kembali mendapat panggilan resmi. Ia sempat masuk daftar awal untuk laga uji coba melawan Kroasia dan Prancis pada Maret lalu, tetapi cedera membuatnya batal tampil.
