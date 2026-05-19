Carlos Ancelotti Optimistis Bawa Brasil Juara Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Brasil Carlo Ancelotti percaya diri tim asuhannya mampu menjuarai Piala Dunia 2026 karena saat ini tim Samba merupakan salah satu tim terbaik di dunia dan siap berkompetisi dengan negara mana pun.

’’Saya bukanlah penyihir, tapi seorang pekerja yang telah bekerja selama 40 tahun di sepak bola. Saya mempunyai pengetahuan dan kepercayaan diri bahwa tim ini bisa bersaing dengan tim terbaik di dunia,” ujar Carlo Ancelotti dalam keterangan resmi CBF, Selasa (19/5).

’’Apakah kami bisa melaju ke final Piala Dunia? Ya, kami bisa berada di final. Tapi saya pikir itu belum cukup, tujuan utamanya adalah berada di final dan memenangkannya,” imbuh mantan pelatih Real Madrid ini.

Carlo Ancelotti baru saja memanggil total 26 nama pemain yang akan membela Brasil di Piala Dunia 2026.

Nama-nama pemain langganan skuad seperti Allisson Becker, Ederson Moraes, Marquinhos, Gabriel Magelhaes, Casemiro, Lucas Paqueta, Raphinha, hingga Vinicius Junior masih mendapatkan tempat.

Lalu terdapat nama yang cukup lama hilang dari skuad Brasil yakni mega bintang Santos Neymar. Pemain berusia 34 tahun tersebut kembali memperoleh panggilan ke tim Samba setelah terakhir kali mendapatkan panggilan pada 17 Oktober 2023.