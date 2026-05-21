Kejutan Lionel Scaloni di Skuad Argentina Piala Dunia 2026! Buendia dan Soule Berpeluang Dipanggil

JawaPos.com - Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, dikabarkan tengah menyiapkan kejutan dalam daftar pemain menuju Piala Dunia 2026.

Menurut laporan salah satu media, Scaloni akan lebih dulu menyusun daftar 55 pemain sebelum akhirnya dipangkas menjadi 28 nama, termasuk dua pemain cadangan atau waiting list.

Beberapa nama yang selama ini jarang mendapat sorotan mulai muncul sebagai kandidat kuat. Di sektor penyerangan, kondisi fisik Nico Paz dan Nicolas Gonzalez masih belum sepenuhnya pasti menjelang turnamen terbesar dunia tersebut. Situasi itu membuka peluang bagi pemain lain untuk merebut tempat di skuad utama Albiceleste.

Dua nama yang disebut memiliki peluang paling besar adalah Emiliano Buendía dan Matías Soulé. Keduanya tampil impresif sepanjang musim kompetisi Eropa 2025/2026 dan dinilai cocok dengan karakter permainan yang diinginkan Scaloni.

Buendia menjadi salah satu pemain penting dalam perjalanan Aston Villa musim ini. Gelandang serang berusia 29 tahun itu membantu Villa kembali tampil di Liga Champions musim depan sekaligus membawa klubnya melaju hingga final Liga Europa.

Kontribusinya dalam membangun serangan dinilai cukup konsisten, terutama saat menghadapi laga-laga penting.

Sementara itu, Soulé berkembang menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di AS Roma. Pemain berusia 23 tahun tersebut tampil menonjol dari sisi sayap dan menjadi motor serangan Roma sepanjang musim. Hingga akhir musim, Soulé telah mencatatkan enam gol dan lima assist di berbagai kompetisi.

Penampilan apiknya membuat Roma mampu bertahan di zona Liga Champions Serie A. Selain produktif, Soulé juga dianggap memiliki fleksibilitas tinggi karena bisa bermain di beberapa posisi lini depan.

Menariknya, kedua pemain itu berpotensi berada dalam satu tim musim depan. Aston Villa disebut tertarik mendatangkan Soulé untuk memperkuat sisi kanan penyerangan mereka.