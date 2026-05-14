Andre Rizal Hanafi
Jumat, 15 Mei 2026 | 01.25 WIB

Masa Depan Emiliano Buendia di Aston Villa Tak Pasti, Galatasaray Siap Berikan Tawaran Menggiurkan

Emiliano Buendia (kiri) bersama Aston Villa. (Aston Villa)

JawaPos.com - Klub raksasa Turki, Galatasaray, dikabarkan menjadikan gelandang serang asal Argentina, Emiliano Buendía, sebagai target utama pada bursa transfer musim panas mendatang.

Juara Liga Turki itu sedang mencari sosok kreatif untuk mengisi peran nomor 10 dan nama Buendia dianggap cocok dengan kebutuhan tim.

Pemain berusia 29 tahun tersebut memang belum sepenuhnya mendapatkan tempat utama bersama Aston Villa

Persaingan ketat di lini tengah membuat menit bermain Buendia tidak selalu stabil dalam beberapa musim terakhir. Situasi itu membuka peluang bagi klub lain untuk mencoba merekrutnya.

Meski kompetisi Turki secara gengsi masih berada di bawah Premier League, Galatasaray punya daya tarik yang sulit diabaikan. 

Selain peluang meraih trofi domestik lebih besar, klub berjuluk Aslanlar itu juga hampir selalu tampil kompetitif di kompetisi Eropa, termasuk Liga Champions.

Faktor tersebut diyakini bisa menjadi pertimbangan serius bagi Buendia. Bermain secara reguler dan tampil di panggung Eropa tentu penting untuk menjaga posisinya di tim nasional Argentina racikan Lionel Scaloni.

Galatasaray sendiri tengah membangun skuad bertabur bintang untuk musim depan. Jika transfer terealisasi, Buendia berpotensi bermain bersama nama-nama besar seperti Victor Osimhen, Leroy Sane, Lucas Torreira, dan Davinson Sanchez.

Tak hanya itu, Galatasaray juga disebut sedang mencoba mendatangkan kapten Liverpool FC, Virgil van Dijk, demi memperkuat lini pertahanan mereka di Liga Champions musim depan.

