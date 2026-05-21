Andre Rizal Hanafi
Kamis, 21 Mei 2026 | 21.04 WIB

Dilema Scaloni di Lini Belakang Argentina: Lisandro Martinez atau Marcos Senesi untuk Piala Dunia 2026

Pelatih Argentina, Lionel Scaloni

JawaPos.com - Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, mulai menghadapi dilema serius dalam menentukan komposisi lini belakang jelang Piala Dunia 2026.

Posisi tandem ideal untuk Cristian Romero kini menjadi perdebatan setelah performa sejumlah bek Argentina meningkat pesat di level klub.

Sepanjang Copa America 2024, duet Romero dan Lisandro Martinez menjadi pilihan utama di jantung pertahanan Albiceleste.

Kombinasi keduanya terbukti sangat solid. Argentina bahkan tidak kebobolan ketika keduanya bermain bersama sepanjang turnamen tersebut.

Keunggulan duet itu bukan hanya soal agresivitas bertahan, tetapi juga kemampuan membangun serangan dari lini belakang.

Dalam sepak bola modern, bek tengah dituntut mampu memulai build up dengan distribusi bola yang rapi. Karena itu, keberadaan bek berkaki kiri dan kanan menjadi elemen penting agar aliran bola lebih seimbang.

Lisandro Martinez dinilai cocok untuk peran tersebut. Bek milik Manchester United itu perlahan kembali menemukan ritme terbaiknya usai pulih dari cedera panjang.

Dalam dua laga terakhir bersama United, Martinez tampil penuh selama 90 menit dan menunjukkan progres positif.

Kondisi itu membuat peluangnya kembali mengisi slot utama di lini belakang Argentina semakin terbuka.

