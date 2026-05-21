Dilema Scaloni di Lini Belakang Argentina: Lisandro Martinez atau Marcos Senesi untuk Piala Dunia 2026

Pelatih Argentina, Lionel Scaloni
JawaPos.com - Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, mulai menghadapi dilema serius dalam menentukan komposisi lini belakang jelang Piala Dunia 2026.
Posisi tandem ideal untuk Cristian Romero kini menjadi perdebatan setelah performa sejumlah bek Argentina meningkat pesat di level klub.
Sepanjang Copa America 2024, duet Romero dan Lisandro Martinez menjadi pilihan utama di jantung pertahanan Albiceleste.
Kombinasi keduanya terbukti sangat solid. Argentina bahkan tidak kebobolan ketika keduanya bermain bersama sepanjang turnamen tersebut.
Baca Juga:Prediksi Turki di Piala Dunia 2026: Bukan Sekadar Pelengkap, Bulan Sabit Siap Bikin Geger!
Keunggulan duet itu bukan hanya soal agresivitas bertahan, tetapi juga kemampuan membangun serangan dari lini belakang.
Dalam sepak bola modern, bek tengah dituntut mampu memulai build up dengan distribusi bola yang rapi. Karena itu, keberadaan bek berkaki kiri dan kanan menjadi elemen penting agar aliran bola lebih seimbang.
Lisandro Martinez dinilai cocok untuk peran tersebut. Bek milik Manchester United itu perlahan kembali menemukan ritme terbaiknya usai pulih dari cedera panjang.
Dalam dua laga terakhir bersama United, Martinez tampil penuh selama 90 menit dan menunjukkan progres positif.
Kondisi itu membuat peluangnya kembali mengisi slot utama di lini belakang Argentina semakin terbuka.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah