Emiliano Buendia Bersinar di Final Liga Europa, Peluang Emas Tampil Bersama Argentina di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Emiliano Buendia kembali jadi sorotan setelah tampil gemilang di final Liga Europa bersama Aston Villa.

Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 3-0 atas Freiburg, pemain asal Argentina itu mencetak satu gol dan satu assist, sekaligus dinobatkan sebagai Man of the Match.

Performa tersebut bukan hanya membantu Villa mengangkat trofi, tapi juga ikut mengangkat kembali nama Buendia dalam percakapan seputar skuad Timnas Argentina jelang Piala Dunia 2026.

Aston Villa sendiri menutup musim dengan catatan penting. Gelar ini menjadi salah satu pencapaian terbesar klub dalam beberapa dekade terakhir.

Di balik kemenangan itu, Buendia tampil sebagai salah satu pemain kunci yang benar-benar menentukan jalannya pertandingan.

Gol yang ia cetak di laga final juga membawa catatan menarik. Buendia kini masuk dalam daftar langka pemain Argentina yang mampu mencetak gol di final kompetisi Eropa.

Ia sejajar dengan nama-nama besar seperti Diego Maradona, Hernan Crespo, Paulo Dybala, Javier Zanetti, hingga Jorge Valdano.

Statistik ini yang kemudian membuat namanya mulai kembali diperbincangkan di level internasional. Meski belum menjadi langganan Timnas Argentina, performa konsisten di momen besar seperti final bisa menjadi nilai tambah tersendiri di mata pelatih Lionel Scaloni.