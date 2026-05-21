Skuad Mesir di Piala Dunia 2026: Era Baru Salah dkk, Wonderkid Barcelona Masuk Daftar

Mohamed Salah berharap Liverpool kembali ke gaya permainan heavy metal. (ig @mosalah)
JawaPos.com - Mesir resmi mengumumkan daftar skuad yang akan mereka bawa ke ajang Piala Dunia 2026.
Pengumuman ini langsung menjadi sorotan karena ada beberapa keputusan mengejutkan dari pelatih Hossam Hassan, terutama terkait komposisi lini depan dan munculnya nama-nama baru yang belum banyak dikenal publik.
Seperti yang sudah diprediksi, kapten tim Mohamed Salah tetap menjadi pusat kekuatan utama The Pharaohs.
Pemain berusia 33 tahun itu kembali diandalkan untuk memimpin serangan Mesir di panggung dunia, sekaligus menjadi simbol harapan publik sepak bola negaranya.
Performa dan pengalamannya di level klub bersama Liverpool membuatnya tetap menjadi pemain paling krusial dalam skuad.
Namun di balik nama besar Salah, keputusan pelatih justru menghadirkan kejutan besar. Striker yang selama ini menjadi andalan, Mostafa Mohamed, justru tidak masuk dalam daftar final.
Keputusan ini memicu perdebatan di kalangan pengamat dan pendukung tim nasional, mengingat kontribusinya selama ini cukup penting di berbagai ajang internasional.
Sebagai pengganti, Hossam Hassan memberi kesempatan kepada pemain muda berusia 18 tahun, Hamza Abdelkarim.
Menariknya, Hamza saat ini masih bermain untuk tim muda klub raksasa Spanyol FC Barcelona. Meski baru tampil di level Barcelona B dan tim usia muda, pemanggilannya dianggap sebagai langkah berani yang menunjukkan arah regenerasi dalam skuad Mesir.
