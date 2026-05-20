Prediksi Timnas Mesir di Grup G Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Cs Bisa Jadi Mimpi Buruk Belgia

Prediksi Mesir di Grup G Piala Dunia 2026: The Pharaohs Bisa Jadi Mimpi Buruk Belgia. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Mesir tergabung dalam Grup G bersama Belgia, Iran, dan Selandia Baru di Piala Dunia 2026. Skuad berjuluk The Pharaohs itu bisa dikatakan menjadi penantang terkuat Belgia dalam grup tersebut.
Mesir akhirnya kembali tampil di Piala Dunia 2026 setelah absen pada edisi 2022 di Qatar. Kala itu, Mohamed Salah dkk. gagal lolos dari babak kualifikasi usai lajunya disetop Senegal lewat adu penalti pada pertandingan playoff zona Afrika.
Mohamed Salah cs berhasil bangkit sempurna. The Pharaohs tampil trengginas hingga akhirnya sukses menyegel tiket putaran final Piala Dunia 2026.
Mesir mengamankan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan finis sebagai pemuncak Grup A pada kualifikasi CAF, berada di depan Burkina Faso, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Etiopia, dan Djibouti.
The Pharaohs meraih delapan kemenangan dan dua hasil imbang untuk mengumpulkan 26 poin dari maksimal 30 poin, menempatkan mereka jauh di atas para pesaing terdekat dan memastikan kelolosan bahkan sebelum laga terakhir.
Kampanye The Pharaohs, yang dimulai di bawah Rui Vitoria sukses meraih kemenangan 6-0 atas Djibouti dan 2-0 atas Sierra Leone, sebelum Hossam Hassan mengambil alih, diwarnai ketajaman menyerang dan ketangguhan bertahan.
Tim mencetak 20 gol, termasuk sembilan gol dari bintang Liverpool, Mohamed Salah, sementara hanya kebobolan dua gol, menegaskan kredensial mereka untuk kembali tampil gemilang di panggung global.
Di Piala Dunia 2026, Mesir akan bersaing dengan Belgia, Iran, dan Selandia Baru. Bisa dibilang, The Red Devils -julukan Timnas Belgia- menjadi tim terkuat pada Grup G, terlebih saat ini duduk di peringkat ke-9 dunia.
Kendati begitu, Mesir juga merupakan tim kuat di Grup G yang bisa merepotkan Belgia dalam perburuan gelar juara grup. The Pharaohs diprediksi kuat bisa bersaing di dua teratas babak penyisihan grup.
Mesir disebut layak menjadi pesaing kuat Belgia bukan hanya isapan jempol. Pasalnya, The Pharaohs punya rekor pertemuan ciamik melawan The Red Devils.
