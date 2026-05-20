Prediksi Timnas Belgia di Piala Dunia 2026: Terkuat di Grup G, Tapi Punya Rekor Buruk Kontra Mesir

Bintang-bintang baru timnas Belgia, Jeremy Doku, Leandro Trossard, dan Lois Openda. Prediksi Belgia di Grup G Piala Dunia 2026: Kevin De Bruyne Cs Jadi yang Tim Terkuat (Joris Verwijst/BSR Agency)
JawaPos.com - Timnas Belgia tergabung dalam Grup G bersama Mesir, Iran, dan Selandia Baru di Piala Dunia 2026. Skuad berjuluk The Red Devils itu bisa dikatakan menjadi tim terkuat dalam grup tersebut.
Belgia bertekad bangkit di Piala Dunia 2026 setelah menelan pil pahit pada edisi 2022. Sebagaimana diketahui, The Red Devils yang dihuni pemain-pemain bintang justru secara mengejutkan tersingkir pada fase grup.
Belgia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 sebagai juara Grup J pada babak kualifikasi Zona Eropa. Tim polesan Rudi Garcia itu tampil impresif dalam babak tersebut dengan mengemas 18 poin dari delapan pertandingan tanpa menelan kekalahan sekalipun.
Modal positif tersebut jelas membuat Belgia percaya diri dalam mengarungi Piala Dunia 2026. Dalam persiapannya, The Red Devils juga mencatat hasil yang cukup oke dengan meraih kemenangan 5-2 atas Amerika Serikat (29/3) dan imbang 1-1 kontra Meksiko (1/4) lalu.
Piala Dunia 2026 sudah ada di depan mata. Belgia pun terus mematangkan persiapannya guna meraih hasil terbaik di ajang tersebut.
Namun sebelum beraksi di ajang tersebut, Belgia akan memanaskan mesinnya dengan menjalani dua laga uji coba. The Red Devils akan melawan Kroasia pada (2/6) dan Tunisia pada (6/6) mendatang. Dua laga uji coba tersebut menjadi persiapan akhir armada Rudi Garcia.
Di Piala Dunia 2026, Belgia akan bersaing dengan Mesir, Iran, dan Selandia Baru. Bisa dibilang, pasukan Rudi Garcia menjadi tim terkuat pada Grup G, terlebih saat ini duduk di peringkat ke-9 dunia.
Di atas kertas, kualitas skuad Belgia lebih unggul jika dibanding dengan pesaing lainnya dalam grup tersebut. The Red Devils pun diprediksi kuat mampu melaju ke babak 16 besar, bahkan diunggulkan untuk keluar sebagai juara Grup G.
Belgia akan mengarungi Piala Dunia 2026 dengan kekuatan terbaiknya. Dari 26 pemain yang dipanggil Rudi Garcia, terdapat lima pemain yang dilabeli skuad emas sejak satu dekade terakhir. Mereka adalah Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Thomas Meunier, dan Axel Witsel.
Rudi Garcia memadukan pemain senior dan pemain muda dalam skuad Belgia di Piala Dunia 2026. Pemain muda yang dimaksud seperti Jeremy Doku, Amadou Onana, Senne Lammens, hingga Koni De Winter. Dengan perpaduan tersebut, diharapkan Belgia bisa melangkah jauh.
