Prediksi Arab Saudi di Grup H Piala Dunia 2026: Racikan Georgios Donis Bisa Bikin Kejutan?

JawaPos.com - Timnas Arab Saudi tergabung dalam Grup H bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Cape Verde di Piala Dunia 2026. Kiprah skuad berjuluk Green Falcons itu layak dinantikan, karena dinakhodai pelatih baru asal Yunani, Georgios Donis.

Arab Saudi merupakan satu dari sembilan wakil Asia yang berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Bisa dibilang, skuad Green Falcons menempuh perjalanan panjang untuk bisa mengunci tiket ke ajang bergengsi tersebut.

Perjalanan Arab Saudi ke Piala Dunia 2026 Setelah finis sebagai runner-up di grup putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia Dunia 2026 Zona Asia, mereka mendapati diri berada di Grup C putaran ketiga bersama para raksasa seperti Jepang dan Australia. Di babak tersebut, Green Falcons tak bisa berbuat banyak.

Arab Saudi finis di peringkat ketiga klasemen akhir Grup C, di bawah Jepang dan Australia. Hasil tersebut membuat Green Falcons harus berjuang ekstra melalui putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Di fase ini, Arab Saudi tergabung dalam Grup B bersama Irak dan Timnas Indonesia. Green Falcons tampil solid dalam babak tersebut, dengan menang tipis 3-2 atas Timnas Indonesia dan imbang 0-0 kontra Irak. Hasil tersebut membuat mereka mengunci posisi juara grup sekaligus lolos ke Piala Dunia 2026.

Kuda Hitam di Grup H Arab Saudi bisa dibilang menjadi tim kuda hitam di Grup H. Spanyol dan Uruguay jelas akan menjadi pesaing terberat Green Falcons. Sementara Cape Verde, agaknya masih dapat mereka tangani, mengingat negara tersebut merupakan debutan.

Meski tergabung dalam grup cukup berat, bukan berarti Arab Saudi tak punya peluang lolos ke babak 16 besar. Green Falcons memiliki peluang untuk melaju ke babak tersebut via jalur peringkat ketiga terbaik.

Laga kontra Cape Verde pun wajib mereka menangkan jika ingin menjaga asa kelolosan. Lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik diprediksi menjadi target paling realistis bagi Arab Saudi.