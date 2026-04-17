Timnas Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Simak Profil Pelatih dan Pemain Paling Tajam

JawaPos.com - Tim nasional Arab Saudi menjadi salah satu wakil Asia di Piala Dunia 2026. Mereka sudah tujuh kali ikut serta di Piala Dunia dan konsisten sejak 2018 di Rusia.

Perjalanan panjang harus dilalui Arab Saudi menuju Piala Dunia 2026. Di putaran kedua, saat masih dilatih oleh Roberto Mancini, Arab Saudi menempati posisi runner-up di Grup G.

Di putaran ketiga, Arab Saudi menghadapi persaingan ketat dengan tim-tim kuat seperti Jepang dan Australia. Selain itu, Timnas Indonesia, Tiongkok, dan Bahrain menjadi tim kejutan.

Meski hanya memenangkan tiga pertandingan, empat hasil imbang, dan tiga kekalahan, Arab Saudi mampu bertengger di posisi ketiga klasemen dan melaju ke putaran keempat. Di putaran tersebut, Arab Saudi bersaing dengan Timnas Indonesia dan Irak.

Tim berjuluk The Green Falcons tersebut mampu tampil apik di putaran keempat. Arab Saudi berhasil memenangkan laga melawan Timnas Indonesia dan imbang menghadapi Irak sekaligus lolos ke Piala Dunia 2026.

Kesuksesan Arab Saudi kembali ke Piala Dunia, tidak lepas dari tangan dingin Herve Renard. Pelatih asal Prancis tersebut mampu mengembalikan performa Arab Saudi setelah tampil kurang meyakinkan bersama Roberto Mancini.

Melansir laman resmi FIFA, Herve Renard punya pengalaman yang cukup mumpuni di Piala Dunia. Pelatih berusia 57 tahun tersebut pernah meloloskan Maroko ke Piala Dunia 2018 dan membuat Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022.

Untuk urusan menjebol gawang lawan, Arab Saudi punya tiga pemain yang tajam di kotak penalti. Mereka adalah Mohamed Kanno, Firas Al-Buraikan, dan Salem Al-Dawsari.