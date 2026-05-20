Prediksi Timnas Selandia Baru di Grup G Piala Dunia 2026: All Whites Tak Ingin Jadi Penghibur!

Prediksi Selandia Baru di Grup G Piala Dunia 2026: All Whites Tak Ingin Jadi Penghibur. (Dok. Instagram Chris Wood @woodsy39)
JawaPos.com - Timnas Selandia Baru tergabung dalam Grup G bersama Belgia, Mesir, dan Iran di Piala Dunia 2026. Meski menjadi tim yang paling tidak diunggulkan, Skuad berjuluk All Whites menegaskan bahwa mereka datang bukan sebagai penghibur.
Selandia Baru berjuluk menjadi penguasa Oseania setelah Australia pindah ke AFC pada 2006. Skuad All Whites cukup dominan di kawasan sendiri hingga sukses mengunci tiket putaran final Piala Dunia 2026. Mereka menjadi satu-satunya wakil dari Oseania yang tampil di ajang bergengsi tersebut.
Untuk pertama kalinya, juara kualifikasi OFC mendapat tiket langsung tanpa harus melalui play-ff antar konfederasi. Selandia Baru pun sukses menunjukkan taringnya.
Tim polesan Darren Bazeley itu tampil sempurna di fase grup. Mereka tergabung bersama Tahiti, Vanuatu dan Samoa di Grup B. Skuad All Whites tampil dominan dengan meraih tiga kemenangan, dengan mengemas 19 gol dan satu kali kebobolan.
Setelah itu, langkah mereka berlanjut ke babak semifinal dan mengalahkan Fiji dengan skor telak 7-0. Dominasi Chris Wood cs terus berlanjut hingga partai final melawan Kaledonia Baru. Di laga pamungkas itu, Selandia Baru menang 3-0 sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia 2026.
Selandia Baru yang menjadi satu-satunya wakil Oseania menjadi negara dengan peringkat FIFA paling rendah di Piala Dunia 2026. Skuad All Whites saat ini duduk di peringkat ke-85 dunia.
Di tengah statusnya sebagai tim peringkat terendah, Selandia Baru justru harus bersaing dengan tim kuat di Grup G. Yakni Belgia yang berada di urutan kesembilan dunia, disusul Iran peringkat ke-21, dan Mesir ke-29.
Baca Juga:Kaptennya Main di Piala Dunia 2026, Torreense Sambut Bahagia Stopira Dipanggil Timnas Tanjung Verde
Kendati demikian, bukan berarti Selandia Baru tidak punya peluang lolos ke fase gugur. Dengan format 48 tim, All Whites punya kesempatan untuk lolos. Realistisnya, mereka finis sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik.
Pelatih Selandia Baru, Darren Bazeley, optimistis dengan peluang tim asuhannya di Piala Dunia 2026. Dengan kedalaman skuad yang ada saat ini, All Whites siap membuktikan diri untuk mencetak sejarah lolos ke fase gugur.
“Sebagai tim pelatih, kami memilih skuad yang kami rasa bisa memberikan peluang terbaik untuk tampil maksimal, dengan perpaduan talenta muda yang sangat menjanjikan dan pemain berpengalaman guna memaksimalkan peluang meraih kemenangan dan lolos dari fase grup,” kata Darren Bazeley, dipetik dari laman resmi Timnas Selandia Baru, Rabu (20/4/2026).
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK