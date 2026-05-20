Prediksi Timnas Selandia Baru di Grup G Piala Dunia 2026: All Whites Tak Ingin Jadi Penghibur!

JawaPos.com - Timnas Selandia Baru tergabung dalam Grup G bersama Belgia, Mesir, dan Iran di Piala Dunia 2026. Meski menjadi tim yang paling tidak diunggulkan, Skuad berjuluk All Whites menegaskan bahwa mereka datang bukan sebagai penghibur.

Selandia Baru berjuluk menjadi penguasa Oseania setelah Australia pindah ke AFC pada 2006. Skuad All Whites cukup dominan di kawasan sendiri hingga sukses mengunci tiket putaran final Piala Dunia 2026. Mereka menjadi satu-satunya wakil dari Oseania yang tampil di ajang bergengsi tersebut.

Perjalanan Selandia Baru ke Piala Dunia 2026 Untuk pertama kalinya, juara kualifikasi OFC mendapat tiket langsung tanpa harus melalui play-ff antar konfederasi. Selandia Baru pun sukses menunjukkan taringnya.

Tim polesan Darren Bazeley itu tampil sempurna di fase grup. Mereka tergabung bersama Tahiti, Vanuatu dan Samoa di Grup B. Skuad All Whites tampil dominan dengan meraih tiga kemenangan, dengan mengemas 19 gol dan satu kali kebobolan.

Setelah itu, langkah mereka berlanjut ke babak semifinal dan mengalahkan Fiji dengan skor telak 7-0. Dominasi Chris Wood cs terus berlanjut hingga partai final melawan Kaledonia Baru. Di laga pamungkas itu, Selandia Baru menang 3-0 sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia 2026.

Tim Peringkat FIFA Paling Rendah yang Tergabung di Grup G Selandia Baru yang menjadi satu-satunya wakil Oseania menjadi negara dengan peringkat FIFA paling rendah di Piala Dunia 2026. Skuad All Whites saat ini duduk di peringkat ke-85 dunia.

Di tengah statusnya sebagai tim peringkat terendah, Selandia Baru justru harus bersaing dengan tim kuat di Grup G. Yakni Belgia yang berada di urutan kesembilan dunia, disusul Iran peringkat ke-21, dan Mesir ke-29.

Kendati demikian, bukan berarti Selandia Baru tidak punya peluang lolos ke fase gugur. Dengan format 48 tim, All Whites punya kesempatan untuk lolos. Realistisnya, mereka finis sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik.

Tak Ingin Hanya Jadi Penghibur Pelatih Selandia Baru, Darren Bazeley, optimistis dengan peluang tim asuhannya di Piala Dunia 2026. Dengan kedalaman skuad yang ada saat ini, All Whites siap membuktikan diri untuk mencetak sejarah lolos ke fase gugur.