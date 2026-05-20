Prediksi Timnas Iran di Grup G Piala Dunia 2026: Perang Kontra AS dan Israel Bukan Penghalang, Team Melli Kuda Hitam Asia!

Timnas Iran (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Timnas Iran tergabung dalam Grup G bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru di Piala Dunia 2026. Skuad berjuluk Team Melli itu bisa dibilang merupakan tim kuda hitam yang patut diperhitungkan.
Iran merupakan salah satu kekuatan di Asia. Secara historis, performa Iran di level Asia tergolong stabil, termasuk dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia. Lajunya melangkah ke putaran final edisi kali ini pun terbilang cukup mulus.
Langkah Iran sempat diterpa ketidakpastian akibat memanasnya perang dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Bahkan sempat muncul rumor bahwa posisi Team Melli akan digantikan oleh Italia karena masalah visa masuk ke AS.
“Jika mereka menjamin tidak menghina institusi militer kami dan Garda Revolusi (IRGC), kami akan pergi (ke Piala Dunia)," beber Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj kepada Al Jazeera.
Namun semua kendala tersebut dilaporkan telah berakhir setelah adanya pertemuan konstruktif antara Federasi Sepak Bola Iran dan Sekjen FIFA. Dalam hal ini, FIFA menjamin bahwa Team Melli mendapatkan hak penuh untuk bertanding.
“Jika mereka benar-benar memberikan jaminan itu, kami akan berangkat,” sambung Mehdi.
Iran memulai kampanye mereka dari putaran kedua di Grup E. Tergabung bersama Uzbekistan, Turkmenistan, dan Hong Kong. Anak asuh Amir Ghalenoei tampil sangat perkasa.
Mereka sukses menyapu bersih kemenangan besar saat menghadapi Turkmenistan serta Hong Kong, dan hanya berbagi poin saat melawan Uzbekistan, baik di laga kandang maupun tandang. Hasil ini membuat Iran melaju mulus ke putaran ketiga.
Di putaran ketiga, Iran tergabung dalam Grup A. Team Melli tampil ciamik di fase tersebut. Dari 8 pertandingan awal, Iran mencatatkan 6 kemenangan dan 2 hasil imbang tanpa sekalipun menyentuh kekalahan.
Pada fase tersebut, Iran memainkan pertandingan krusial melawan Uzbekistan di matchday ke-8. Dalam laga tersebut, Team Melli sempat tertinggal dua gol, namun Mehdi Teremi menjadi pembeda karena memborong dua gol hingga memaksakan skor imbang 2-2.
