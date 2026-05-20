Kaptennya Main di Piala Dunia 2026, Torreense Sambut Bahagia Stopira Dipanggil Timnas Tanjung Verde

JawaPos.com - Ianique dos Santos Tavares atau yang akrab disapa Stopira berhasil masuk dalam skuad tim nasional Tanjung Verde untuk Piala Dunia 2026. Momen tersebut bukan hanya dirinya yang bahagia, tapi klubnya Torreense juga merasakannya.

Di sosial media, Torreense membagikan momen saat seluruh skuad menunggu pengumuman 26 pemain timnas Tanjung Verde untuk Piala Dunia. Saat kapten tim mereka, Stopira disebut namanya, seluruh skuad Torrense bersorak gembira.

Bagi Torreense, dipanggilnya Stopira ke timnas Tanjung Verde merupakan sebuah sejarah. Sebab, bagi tim yang bermain di Liga Portugal 2 tersebut, Stopira merupakan pemain pertama dalam sejarah klub yang bakal bermain di Piala Dunia 2026.

"Kapten kami, Stopira, secara resmi menjadi pemain Torreense pertama yang dipanggil untuk Piala Dunia. Sangat Bangga," tulis akun Instagram resmi Torreense. Sebuah caption singkat yang menunjukkan kebanggaan klub bagi pemainnya itu.

Stopira di Timnas Tanjung Verde Bek yang kini berusia 38 tahun tersebut melakukan debutnya bersama timnas Tanjung Verde pada 2008. Melansir Transfermarkt, Stopira debut pada Kualifikasi Piala Dunia melawan Mauritius.

Stopira sudah mencatatkan 57 caps bersama timnas Tanjung Verde. Dia juga telah mengoleksi empat gol dan tiga assist selama bermain.

Selama babak Kualifikasi Piala Dunia 2026, Stopira sebenarnya bukanlah pilihan utama di lini belakang dan hanya bermain satu pertandingan melawan Eswatini Pelatih timnas Tanjung Verde, Bubista lebih sering memainkan duet bek tengah Diney Borges dan Roberto Lopes.