Piala Dunia 2026 Panggung Terakhir Superstar Generasi Milenial: Last Dance Neymar, Messi, Ronaldo, dan Modric

Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi berpotensi pensiun usai Piala Dunia 2026. (Instagram.com/@cristiano @lionelmessi)
JawaPos.com – Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric, dan Neymar Jr sama-sama tergolong pemain generasi milenial (kelahiran 1981–1996). Sudah sangat senior, tapi keempatnya masih diandalkan negara masing-masing di Piala Dunia 2026 mendatang.
Melihat usia mereka, Piala Dunia yang dihelat di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko itu juga hampir pasti akan jadi panggung terakhir di pentas sepak bola terakbar sejagat tersebut.
Marcelo meloncat girang setelah dia membaca ada nama Neymar Jr dalam skuad final (26 pemain) timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026.
Maklum, sudah hampir tiga tahun Neymar absen dari timnas atau sejak Piala Dunia 2022. Pemain dengan nilai transfer termahal dunia itu juga melewatkan Copa America 2024.
"Neymar harus tetap dibawa ke Piala Dunia. Dia harus dihormati. Bersama Neymar, tim lawan akan takut kepada kami," kata mantan striker timnas Brasil, Romario, lewat analisisnya di Lance!
Romario berharap Neymar yang saat ini berusia 34 tahun bisa menjaga kebugaran sebulan ke depan. Jadi, kapten Santos FC itu tidak menyia-nyiakan kesempatan dari treinador Brasil Carlo Ancelotti. Demi mengakomodasi Neymar, Ancelotti menyisihkan striker Chelsea Joao Pedro yang secara statistik musim ini sejatinya lebih bagus.
"Semua orang Brasil pasti menyukai keputusan ini (Neymar masuk skuad Brasil ke Piala Dunia 2026, Red)," tandas Romario.
Neymar melengkapi bintang-bintang gen milenial yang menjadikan Piala Dunia di Kanada-AS-Meksiko pada 12 Juni–20 Juli mendatang sebagai "last dance". Sebut saja mantan tandem Neymar di FC Barcelona, Lionel Messi, yang juga kapten timnas Argentina.
Selain itu, ada duo pemain Real Madrid sebagai rival Neymar di LALIGA semasa jadi andalan Barca, Cristiano Ronaldo (Portugal) dan Luka Modric (Kroasia).
CR7—julukan Cristiano Ronaldo—malah bisa jadi pemain aktif dengan total partisipasi terbanyak pada ajang Piala Dunia. Bagi CR7, ini merupakan momentum terakhir memburu trofi Piala Dunia.
