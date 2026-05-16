Piala Dunia Kurang Sebulan, Visa Amerika untuk Timnas Iran Masih Belum Jelas

Timnas Iran beraksi di Piala Dunia 2026. (Dok. IG/Teammellifottball)
JawaPos.com - Kepastian Iran berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 kembali dipertanyakan. Kurang dari sebulan Piala Dunia di Kanada-Amerika Serikat (AS)-Meksiko itu bergulir, timnas berjuluk Team Melli tersebut tidak kunjung menerima kejelasan dalam pengurusan visa.
Seperti dilansir Al Jazeera, Presiden Federasi Sepak Bola Iran Mahdi Taj menyatakan bahwa persetujuan dokumen oleh pihak AS masih belum pasti di tengah konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.
”Kami harus mengadakan pertemuan penting dengan FIFA. Mereka harus memberi kami jaminan karena masalah visa masih belum terselesaikan,” tutur Taj.
Menurut Taj, para pemain Iran seharusnya sudah melakukan perjalanan ke Ankara, ibu kota Turki, untuk pengambilan sidik jari sebagai bagian dari proses visa.
Sebelumnya, Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan bahwa Iran tetap bisa memainkan fase grup G yang dijadwalkan di dua kota AS, Inglewood dan Seattle, dengan aman.
