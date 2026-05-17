Prediksi Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Drama Lawan Italia Bikin Tim Kuda Hitam Ini Percaya Diri!

JawaPos.com — Bosnia dan Herzegovina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status tim Eropa berperingkat FIFA terendah, tetapi kemenangan dramatis di babak playoff membuat mereka percaya diri menembus fase gugur. Tim asuhan Sergej Barbarez itu kembali ke panggung dunia setelah 12 tahun dan langsung membawa ambisi besar saat membuka turnamen melawan Kanada di Toronto pada 12 Juni 2026.

Keberhasilan Bosnia dan Herzegovina lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi salah satu cerita mengejutkan di zona Eropa.

Mereka memastikan tiket usai menyingkirkan Wales dan Italia lewat dua drama adu penalti yang memperlihatkan mental kuat skuad berjuluk Zmajevi tersebut.

Tim ini terakhir tampil di Piala Dunia 2014 dan langsung tersingkir di fase grup setelah kalah dari Argentina dan Nigeria.

Kini, generasi baru Bosnia dan Herzegovina datang dengan kombinasi pemain muda agresif dan pengalaman Edin Džeko yang masih tajam di usia 40 tahun.

Perjalanan Dramatis Bosnia dan Herzegovina Menuju Piala Dunia 2026 Bosnia dan Herzegovina hampir lolos otomatis sebelum kebobolan gol penyama kedudukan Austria pada menit ke-77 di laga terakhir kualifikasi.

Hasil itu memaksa mereka masuk jalur playoff yang ternyata justru membentuk mental bertarung tim.

Dalam semifinal playoff melawan Wales dan final kontra Italia, Bosnia dan Herzegovina dua kali tertinggal sebelum mencetak gol penyama di menit akhir.