Prediksi Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Drama Lawan Italia Bikin Tim Kuda Hitam Ini Percaya Diri!

Edin Džeko masih menjadi andalan Bosnia dan Herzegovina saat menghadapi Piala Dunia 2026 setelah lolos dramatis lewat playoff Eropa. (FC Schalke 04)
JawaPos.com — Bosnia dan Herzegovina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status tim Eropa berperingkat FIFA terendah, tetapi kemenangan dramatis di babak playoff membuat mereka percaya diri menembus fase gugur. Tim asuhan Sergej Barbarez itu kembali ke panggung dunia setelah 12 tahun dan langsung membawa ambisi besar saat membuka turnamen melawan Kanada di Toronto pada 12 Juni 2026.
Keberhasilan Bosnia dan Herzegovina lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi salah satu cerita mengejutkan di zona Eropa.
Mereka memastikan tiket usai menyingkirkan Wales dan Italia lewat dua drama adu penalti yang memperlihatkan mental kuat skuad berjuluk Zmajevi tersebut.
Tim ini terakhir tampil di Piala Dunia 2014 dan langsung tersingkir di fase grup setelah kalah dari Argentina dan Nigeria.
Kini, generasi baru Bosnia dan Herzegovina datang dengan kombinasi pemain muda agresif dan pengalaman Edin Džeko yang masih tajam di usia 40 tahun.
Bosnia dan Herzegovina hampir lolos otomatis sebelum kebobolan gol penyama kedudukan Austria pada menit ke-77 di laga terakhir kualifikasi.
Hasil itu memaksa mereka masuk jalur playoff yang ternyata justru membentuk mental bertarung tim.
Dalam semifinal playoff melawan Wales dan final kontra Italia, Bosnia dan Herzegovina dua kali tertinggal sebelum mencetak gol penyama di menit akhir.
Kedua pertandingan berlanjut ke babak tambahan dan penalti, lalu mereka sukses memenangkan semuanya.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!