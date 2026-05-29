Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 30 Mei 2026 | 04.02 WIB

Casemiro Klarifikasi Soal Endrick Jelang Piala Dunia 2026, Akui Kesal Ucapannya Disalahpahami

Casemiro menunjukkan performa impresif selama paruh kedua musim ini. (@ManUtd/X).

JawaPos.com - Gelandang senior Timnas Brasil, Casemiro, akhirnya memberikan klarifikasi terkait komentarnya soal Endrick yang sempat ramai diperbincangkan publik sepak bola.

Pemain Manchester United itu mengaku kesal karena pernyataannya dianggap meragukan kualitas sang wonderkid Brasil jelang Piala Dunia 2026.

Padahal menurut Casemiro, ia hanya ingin melindungi Endrick dari tekanan besar yang biasa menghantui pemain muda di Timnas Brasil.

Apalagi, ekspektasi publik terhadap Endrick terus meningkat sejak tampil impresif bersama klub maupun tim nasional.

Dalam konferensi pers di Teresópolis, pusat latihan Timnas Brasil, Casemiro menjelaskan bahwa ucapannya beberapa waktu lalu memiliki maksud yang berbeda dari apa yang beredar di media sosial.

“Saya cukup marah karena orang-orang salah memahami maksud saya. Saya hanya ingin melindungi Endrick agar dia tidak dibebani tanggung jawab besar di Piala Dunia,” ujar Casemiro.

Sebelumnya, Casemiro sempat mengatakan bahwa Endrick belum sepenuhnya menjadi bagian utama skuad Brasil dan tidak seharusnya dipaksa menjadi penentu kemenangan di turnamen sebesar Piala Dunia. Pernyataan itu langsung memicu perdebatan di kalangan fans Brasil.

Banyak yang menganggap Casemiro meragukan kesiapan Endrick tampil di level tertinggi. Namun pemain berusia 34 tahun itu menegaskan bahwa dirinya justru mendukung perkembangan Endrick sebagai calon bintang masa depan Brasil.

Menurut Casemiro, tekanan berlebihan bisa berdampak buruk terhadap perkembangan pemain muda. Karena itu, para pemain senior merasa punya tanggung jawab untuk menjaga mental generasi baru Tim Samba.

