Eks Bintang MLS Nilai Portugal Lebih Baik Tanpa CR7, Fans Cristiano Ronaldo Langsung Bereaksi

JawaPos.com - Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, nama Cristiano Ronaldo kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini bukan karena aksi di lapangan, melainkan komentar kontroversial dari mantan pemain MLS, Taylor Twellman, yang menyebut Timnas Portugal justru tampil lebih baik tanpa sang megabintang.

Pernyataan itu langsung memancing perdebatan luas di media sosial. Sebagian setuju Portugal kini sudah berkembang menjadi tim yang tidak lagi bergantung penuh kepada Ronaldo. Namun di sisi lain, banyak fans tetap percaya CR7 masih menjadi sosok penting dalam perjalanan Portugal di turnamen besar.

Komentar Twellman disampaikan dalam program ESPN saat membahas peluang Portugal di Piala Dunia 2026. Menurut mantan penyerang New England Revolution tersebut, skuad Portugal saat ini adalah generasi terbaik yang pernah dimiliki Ronaldo selama tampil di Piala Dunia.

Ia menilai kualitas pemain Portugal di berbagai lini sudah sangat lengkap dan mampu bersaing dengan negara-negara unggulan lainnya. Bahkan, Twellman menyebut permainan Portugal bisa lebih kolektif ketika Ronaldo tidak berada di lapangan.

Pernyataan tersebut langsung menjadi bahan perdebatan panas. Tidak sedikit yang mendukung pandangan itu karena Portugal kini diperkuat sederet pemain top Eropa seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Vitinha, Ruben Dias hingga Joao Felix.

Kehadiran para pemain tersebut membuat Portugal dianggap memiliki keseimbangan tim yang lebih baik dibanding era sebelumnya. Mereka dinilai mampu bermain cepat, fleksibel, dan tidak terpaku pada satu pemain saja.

Beberapa penggemar sepak bola bahkan menyebut Portugal punya peluang besar menjadi juara dunia jika mampu memaksimalkan kekuatan kolektif tim.

Apalagi skuad asuhan Roberto Martinez tampil cukup konsisten dalam beberapa turnamen terakhir.

Meski begitu, banyak pihak menilai komentar Twellman terlalu berlebihan.