Cedera Neymar Bisa Ubah Rencana Brasil di Piala Dunia 2026, Carlo Ancelotti Mulai Khawatir

Pelatih Timnas Brasil, Carlo Ancelotti. (Istimewa)
JawaPos.com - Harapan publik Brasil untuk melihat Neymar tampil di Piala Dunia 2026 kini mulai dibayangi rasa khawatir.
Baru beberapa hari bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Brasil, sang megabintang dikabarkan mengalami cedera betis yang membuat posisinya di skuad utama mulai terancam.
Situasi ini menjadi sorotan besar karena Piala Dunia 2026 diyakini akan menjadi kesempatan terakhir Neymar memburu trofi paling bergengsi di level internasional bersama Selecao.
Di usia yang tidak lagi muda dan riwayat cedera yang terus menghantuinya dalam beberapa musim terakhir, kondisi terbaru Neymar jelas membuat banyak pihak cemas.
Sebelumnya, keputusan pelatih anyar Brasil, Carlo Ancelotti, memasukkan nama Neymar ke dalam daftar skuad final sempat menuai perdebatan.
Sebagian pihak menilai Neymar belum berada dalam kondisi terbaik, baik dari sisi kebugaran maupun performa pertandingan.
Namun Ancelotti tetap percaya pengalaman dan kualitas Neymar masih dibutuhkan Brasil. Pelatih asal Italia itu bahkan memilih mempertahankan Neymar dibanding beberapa nama lain seperti Joao Pedro dan Richarlison.
Sayangnya, kepercayaan tersebut langsung diuji lebih cepat dari perkiraan.
Menurut laporan media Brasil, Neymar mengalami cedera betis saat mengikuti sesi latihan bersama tim nasional. Tim medis Brasil menyebut proses pemulihan diperkirakan memakan waktu dua hingga tiga pekan.
