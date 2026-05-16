Kisah Taha Ali, Berdarah Somalia dan Kini Dipanggil Swedia untuk Tampil di Piala Dunia 2026

Pemain Timnas Swedia, Taha Ali. (Swedia)
JawaPos.com - Nama Taha Ali tengah menjadi perbincangan hangat setelah resmi masuk dalam daftar 26 pemain Timnas Swedia untuk Piala Dunia 2026.
Pemain berusia 28 tahun itu menjadi salah satu wajah baru dalam skuad Swedia meski baru memiliki satu caps bersama tim nasional senior.
Kehadiran Taha Ali bukan hanya menarik perhatian publik Swedia, tetapi juga mendapat sorotan besar dari masyarakat Somalia.
Sebab, sang pemain diketahui memiliki darah Somalia dari kedua orang tuanya yang bermigrasi ke Swedia pada 1991 demi mencari kehidupan yang lebih baik.
Taha Ali lahir dan besar di Swedia. Ia berkembang dalam lingkungan sepak bola Eropa yang memiliki fasilitas, kompetisi, dan pembinaan pemain yang jauh lebih maju.
Perjalanan kariernya menjadi contoh bagaimana lingkungan yang tepat bisa membantu pemain berkembang hingga mencapai level tertinggi sepak bola dunia.
Masuknya Taha Ali ke skuad Swedia untuk Piala Dunia 2026 juga memunculkan rasa bangga di kalangan diaspora Somalia.
Banyak yang melihat kisahnya sebagai simbol harapan bagi generasi muda Somalia di berbagai negara.
Saat ini, Somalia masih berada di peringkat ke-200 FIFA dan belum termasuk negara dengan tradisi sepak bola kuat.
