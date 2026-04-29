Persib Bandung U-13 Juara Meet The World with SKF 2026, Siap Ukir Prestasi di Swedia

JawaPos.com–Akademi Persib Bandung Cimahi (APC) mencatatkan prestasi membanggakan mempertahankan gelar juara ajang Meet The World with SKF (MTW) 2026. Hasil tersebut membuat APC kembali dipercaya mewakili Indonesia di turnamen sepak bola usia muda terbesar dunia, Gothia Cup 2026 di Swedia pada Juli.

Keberhasilan ini menjadi modal penting bagi skuad Persib Bandung U-13 kembali berbicara banyak di level internasional. Bahkan, mereka memasang target tinggi dengan ambisi membawa pulang gelar juara Gothia Cup secara back to back.

Manajer tim APC Firman Hadillah mengatakan, semangat para pemain semakin besar setelah melihat kesuksesan Persib Bandung meraih gelar juara liga secara beruntun musim lalu. Pencapaian tim senior menjadi motivasi tambahan bagi para pemain muda untuk mengikuti jejak tersebut.

”Kalau Persib Bandung bisa, kami sebagai penerusnya juga optimistis bisa. Kami mohon doa dan dukungan dari Bobotoh agar bisa memberikan hasil terbaik di Swedia nanti,” ujar Firman, dikutip dari persib.co.id.

Firman menjelaskan, komposisi tim tahun ini mayoritas diisi pemain baru. Dari skuad yang sukses musim lalu, hanya dua pemain yang masih bertahan di dalam tim saat ini.

”Sebagian besar pemain merupakan wajah baru. Hanya dua pemain dari tim tahun lalu yang masih ada di skuad sekarang,” kata Firman Hadillah.

APC memastikan gelar juara MTW 2026 setelah melewati laga final yang berlangsung ketat di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, pada 26 April 2026. Tim asuhan Agi Maulana bersama mantan pemain Persib Bandung Jejen Zaenal Abidin, sukses mengalahkan SSB Hasanuddin FC lewat drama adu penalti dengan skor 3-2.

Sebelumnya, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama waktu normal 2x15 menit. Ketatnya pertandingan membuat pemenang harus ditentukan melalui babak adu penalti.