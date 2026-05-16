Diduga Terlibat Kasus Pelecehan Seksual, FIFA Coret Rob Dieperink dari Daftar Wasit Piala Dunia 2026

JawaPos.com - FIFA resmi mencoret wasit asal Belanda Rob Dieperink dari daftar petugas pertandingan Piala Dunia 2026. Dia sempat ditangkap Kepolisian Metropolitan London pada April 2026 terkait dugaan kasus pelecehan seksual terhadap seorang remaja laki-laki.

Dalam perkembangan terbaru, kepolisian menyatakan kasus itu telah ditutup karena tidak memenuhi ambang batas pembuktian. Seorang juru bicara Kepolisian Metropolitan mengonfirmasi bahwa setelah penyelidikan menyeluruh, termasuk pengumpulan rekaman CCTV dan pemeriksaan perangkat digital, tidak ditemukan cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum.

Dengan demikian, tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap Dieperink. Namun, FIFA tetap mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Dieperink dari daftar ofisial pertandingan Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya kepada media yang dilansir dari The Athletic, FIFA mengonfirmasi keputusan itu tanpa merinci alasan lebih lanjut.

Dieperink sebelumnya telah dipilih sebagai salah satu ofisial VAR untuk turnamen yang akan berlangsung musim panas ini. Sebagai penggantinya, FIFA dikabarkan akan menunjuk wasit asal Prancis Willy Delajod untuk mengisi posisi Dieperink.

Dalam keterangannya kepada media Belanda, Dieperink mengaku kecewa atas keputusan FIFA. Dieperink menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dan telah bekerja sama penuh selama proses penyelidikan.

”Saya sangat sedih karena dituduh secara keliru. Saya sepenuhnya kooperatif dengan penyelidikan polisi dan langsung memberikan keterbukaan kepada FIFA, UEFA, dan KNVB. Tuduhan tersebut telah dibantah dan kasusnya dihentikan dalam waktu dua minggu,” ujar Dieperink.

Asosiasi Sepak Bola Belanda (KNVB) sebagai pihak yang menaungi Dieperink menyatakan dukungannya terhadap sang wasit. Dalam pernyataan resmi, KNVB menegaskan komitmennya terhadap budaya sepak bola yang aman dan jujur, sekaligus menekankan pentingnya asas praduga tidak bersalah.

”Dalam kasus ini, pihak kepolisian Inggris telah melakukan penyelidikan dan menutup perkara. Rob Dieperink telah bekerja sama sepenuhnya sejak awal dan berdasarkan semua informasi yang tersedia, kami tidak melihat alasan untuk tidak menugaskannya dalam pertandingan liga domestik,” ujar juru bicara KNVB.