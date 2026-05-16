Manggung Nggak Dibayar! Shakira, Madonna, dan BTS Tampil Tanpa Honor di Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - FIFA memastikan bahwa Shakira, Madonna, dan BTS tidak akan menerima bayaran untuk penampilan mereka dalam acara final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen, FIFA akan menghadirkan pertunjukan musik di jeda pertandingan final Piala Dunia. Laga puncak itu dijadwalkan berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey, pada 19 Juli 2026.

Pengumuman resmi itu disampaikan FIFA lewat video di Instagram pada Kamis (14/5), yang mengonfirmasi ketiga musisi global itu sebagai pengisi utama pertunjukan paruh waktu (halftime show). Susunan penampilan itu telah dikurasi oleh vokalis band Coldplay Chris Martin dan diproduksi oleh organisasi Global Citizen.

Berdasarkan sumber dari Global Citizen yang dikutip The Athletic, ketiga penampil utama itu tidak menerima honorarium dan memilih menyumbangkan waktu mereka untuk mendukung organisasi sosial FIFA Global Citizen Education Fund yang berfokus pada perluasan akses pendidikan dan olahraga anak di seluruh dunia.

Konsep itu serupa dengan pertunjukan paruh waktu di ajang Super Bowl milik NFL, di mana para artis juga tidak dibayar. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan eksposur besar dari salah satu siaran televisi paling banyak ditonton di Amerika Serikat.

Sebagai perbandingan, menurut perusahaan riset Nielsen, final Super Bowl pada Februari 2026 yang menampilkan Bad Bunny selama 13 menit mencatatkan 125,6 juta penonton domestik. Di sisi lain, final Piala Dunia 2022 di Qatar antara Argentina dan Prancis mencatat jangkauan global hingga 1,42 miliar penonton yang menjadikannya salah satu acara olahraga paling ditonton di dunia.

FIFA sebelumnya mengungkapkan bahwa mereka telah menyiapkan rencana penggunaan lapangan di MetLife Stadium untuk pertunjukan ini. Hal itu diperkirakan akan membuat durasi jeda pertandingan melebihi standar 15 menit. Meski belum ada konfirmasi resmi mengenai durasi total jeda, gabungan penampilan Madonna, BTS, dan Shakira diperkirakan berlangsung sekitar 11 menit.

Sebelum diterapkan di Piala Dunia, konsep penampilan paruh waktu (halftime show) sebenarnya sudah diuji dalam final Piala Dunia Antarklub pada 2025 di stadion yang sama. Saat itu, Tems, J Balvin, dan Doja Cat tampil di sela pertandingan antara Paris Saint-Germain dan Chelsea.