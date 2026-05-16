Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Aprillia JP
Sabtu, 16 Mei 2026 | 18.55 WIB

Manggung Nggak Dibayar! Shakira, Madonna, dan BTS Tampil Tanpa Honor di Final Piala Dunia 2026

Madonna, BTS, dan Shakira akan tampil tanpa bayaran di Final Piala Dunia 2026. (FIFA.com). - Image

Madonna, BTS, dan Shakira akan tampil tanpa bayaran di Final Piala Dunia 2026. (FIFA.com).

JawaPos.com - FIFA memastikan bahwa Shakira, Madonna, dan BTS tidak akan menerima bayaran untuk penampilan mereka dalam acara final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen, FIFA akan menghadirkan pertunjukan musik di jeda pertandingan final Piala Dunia. Laga puncak itu dijadwalkan berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey, pada 19 Juli 2026.

Pengumuman resmi itu disampaikan FIFA lewat video di Instagram pada Kamis (14/5), yang mengonfirmasi ketiga musisi global itu sebagai pengisi utama pertunjukan paruh waktu (halftime show). Susunan penampilan itu telah dikurasi oleh vokalis band Coldplay Chris Martin dan diproduksi oleh organisasi Global Citizen.

Berdasarkan sumber dari Global Citizen yang dikutip The Athletic, ketiga penampil utama itu tidak menerima honorarium dan memilih menyumbangkan waktu mereka untuk mendukung organisasi sosial FIFA Global Citizen Education Fund yang berfokus pada perluasan akses pendidikan dan olahraga anak di seluruh dunia.

Konsep itu serupa dengan pertunjukan paruh waktu di ajang Super Bowl milik NFL, di mana para artis juga tidak dibayar. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan eksposur besar dari salah satu siaran televisi paling banyak ditonton di Amerika Serikat.

Sebagai perbandingan, menurut perusahaan riset Nielsen, final Super Bowl pada Februari 2026 yang menampilkan Bad Bunny selama 13 menit mencatatkan 125,6 juta penonton domestik. Di sisi lain, final Piala Dunia 2022 di Qatar antara Argentina dan Prancis mencatat jangkauan global hingga 1,42 miliar penonton yang menjadikannya salah satu acara olahraga paling ditonton di dunia.

FIFA sebelumnya mengungkapkan bahwa mereka telah menyiapkan rencana penggunaan lapangan di MetLife Stadium untuk pertunjukan ini. Hal itu diperkirakan akan membuat durasi jeda pertandingan melebihi standar 15 menit. Meski belum ada konfirmasi resmi mengenai durasi total jeda, gabungan penampilan Madonna, BTS, dan Shakira diperkirakan berlangsung sekitar 11 menit.

Sebelum diterapkan di Piala Dunia, konsep penampilan paruh waktu (halftime show) sebenarnya sudah diuji dalam final Piala Dunia Antarklub pada 2025 di stadion yang sama. Saat itu, Tems, J Balvin, dan Doja Cat tampil di sela pertandingan antara Paris Saint-Germain dan Chelsea. 

Namun, berbeda dengan rencana tahun ini, pertunjukan itu digelar di panggung yang berada di tribun, bukan di lapangan, guna menjaga kondisi rumput stadion. Hingga saat ini, FIFA maupun perwakilan dari para artis belum memberikan komentar resmi terkait detail teknis maupun durasi pasti pertunjukan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
FIFA Resmi Gandeng Madonna, Shakira, dan BTS untuk Meriahkan Final Piala Dunia FIFA 2026 - Image
Sepak Bola

FIFA Resmi Gandeng Madonna, Shakira, dan BTS untuk Meriahkan Final Piala Dunia FIFA 2026

Sabtu, 16 Mei 2026 | 12.52 WIB

Shakira Cetak Sejarah sebagai Penyanyi Pertama dengan 4 Keterlibatan Lagu Piala Dunia FIFA - Image
Entertainment

Shakira Cetak Sejarah sebagai Penyanyi Pertama dengan 4 Keterlibatan Lagu Piala Dunia FIFA

Selasa, 12 Mei 2026 | 22.40 WIB

Momen Haru Shakira Ajak Kedua Putranya Tampil Bersama dalam Tour Konser di Buenos Aires Argentina - Image
Music & Movie

Momen Haru Shakira Ajak Kedua Putranya Tampil Bersama dalam Tour Konser di Buenos Aires Argentina

Sabtu, 13 Desember 2025 | 21.07 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore