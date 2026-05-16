Edin Dzeko Berpeluang Ukir Sejarah, Ini Daftar Pemain Tertua yang Pernah Tampil di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Piala Dunia selalu menghadirkan cerita menarik dari generasi ke generasi. Tidak hanya soal pemain muda berbakat yang bersinar, turnamen terbesar sepak bola dunia itu juga sering menjadi panggung terakhir bagi pemain veteran yang masih mampu bersaing di level tertinggi.

Belakangan, nama Edin Dzeko kembali jadi sorotan setelah masuk radar skuad Bosnia-Herzegovina untuk Piala Dunia 2026. Jika benar tampil, mantan penyerang Manchester City itu berpeluang masuk daftar eksklusif pemain berusia 40 tahun ke atas yang pernah bermain di Piala Dunia.

Sepanjang sejarah turnamen, hanya segelintir pemain yang mampu menjaga performa dan kondisi fisik hingga usia kepala empat. Sebagian besar berasal dari posisi penjaga gawang karena tuntutan fisik yang sedikit berbeda dibanding pemain lapangan.

Meski begitu, ada juga pemain outfield yang sukses mencetak sejarah dan meninggalkan kenangan besar di panggung dunia. Berikut lima pemain tertua yang pernah tampil di Piala Dunia.

1. Essam El Hadary – 45 Tahun 161 Hari Nama Essam El Hadary masih menjadi pemegang rekor pemain tertua yang pernah tampil di Piala Dunia. Kiper legendaris Mesir itu mencatatkan sejarah saat tampil melawan Arab Saudi pada Piala Dunia 2018 di Rusia.

Ketika itu usianya sudah mencapai 45 tahun 161 hari. Menariknya, laga tersebut sekaligus menjadi debut El Hadary di Piala Dunia setelah Mesir akhirnya kembali lolos ke turnamen terbesar dunia usai penantian panjang selama 28 tahun.

Meski Mesir kalah 1-2 dalam pertandingan tersebut, El Hadary tetap tampil impresif. Ia bahkan sempat menggagalkan penalti lawan di babak pertama dan menjadi salah satu pemain paling menonjol di lapangan.

Sepanjang karier internasionalnya, El Hadary mengoleksi 159 caps bersama Mesir. Ia juga sukses mempersembahkan empat gelar Piala Afrika dan dikenal sebagai salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki benua Afrika.