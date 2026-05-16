Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 16 Mei 2026 | 19.18 WIB

Edin Dzeko Berpeluang Ukir Sejarah, Ini Daftar Pemain Tertua yang Pernah Tampil di Piala Dunia 2026

Edin Dzeko masih jadi andalan timnas Bosnia dan Herzegovina. (Instagram/@reprezentajica.ba) - Image

Edin Dzeko masih jadi andalan timnas Bosnia dan Herzegovina. (Instagram/@reprezentajica.ba)

JawaPos.com - Piala Dunia selalu menghadirkan cerita menarik dari generasi ke generasi. Tidak hanya soal pemain muda berbakat yang bersinar, turnamen terbesar sepak bola dunia itu juga sering menjadi panggung terakhir bagi pemain veteran yang masih mampu bersaing di level tertinggi.

Belakangan, nama Edin Dzeko kembali jadi sorotan setelah masuk radar skuad Bosnia-Herzegovina untuk Piala Dunia 2026. Jika benar tampil, mantan penyerang Manchester City itu berpeluang masuk daftar eksklusif pemain berusia 40 tahun ke atas yang pernah bermain di Piala Dunia.

Sepanjang sejarah turnamen, hanya segelintir pemain yang mampu menjaga performa dan kondisi fisik hingga usia kepala empat. Sebagian besar berasal dari posisi penjaga gawang karena tuntutan fisik yang sedikit berbeda dibanding pemain lapangan.

Meski begitu, ada juga pemain outfield yang sukses mencetak sejarah dan meninggalkan kenangan besar di panggung dunia. Berikut lima pemain tertua yang pernah tampil di Piala Dunia.

1. Essam El Hadary – 45 Tahun 161 Hari

Nama Essam El Hadary masih menjadi pemegang rekor pemain tertua yang pernah tampil di Piala Dunia. Kiper legendaris Mesir itu mencatatkan sejarah saat tampil melawan Arab Saudi pada Piala Dunia 2018 di Rusia.

Ketika itu usianya sudah mencapai 45 tahun 161 hari. Menariknya, laga tersebut sekaligus menjadi debut El Hadary di Piala Dunia setelah Mesir akhirnya kembali lolos ke turnamen terbesar dunia usai penantian panjang selama 28 tahun.

Meski Mesir kalah 1-2 dalam pertandingan tersebut, El Hadary tetap tampil impresif. Ia bahkan sempat menggagalkan penalti lawan di babak pertama dan menjadi salah satu pemain paling menonjol di lapangan.

Sepanjang karier internasionalnya, El Hadary mengoleksi 159 caps bersama Mesir. Ia juga sukses mempersembahkan empat gelar Piala Afrika dan dikenal sebagai salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki benua Afrika.

2. Faryd Mondragon – 43 Tahun 3 Hari

Sebelum rekor El Hadary tercipta, posisi pemain tertua di Piala Dunia sempat dipegang Faryd Mondragon. Kiper Kolombia itu tampil pada usia 43 tahun 3 hari saat menghadapi Jepang di Piala Dunia 2014.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Edin Dzeko Tua-Tua Keladi! Ini 5 Pemain Tertua yang Pernah Tampil di Piala Dunia, Ada Mantan Bali United - Image
Piala Dunia 2026

Edin Dzeko Tua-Tua Keladi! Ini 5 Pemain Tertua yang Pernah Tampil di Piala Dunia, Ada Mantan Bali United

Sabtu, 16 Mei 2026 | 17.37 WIB

Bosnia dan Herzegovina Rilis Skuad Piala Dunia, Edin Dzeko Jadi Kapten - Image
Piala Dunia 2026

Bosnia dan Herzegovina Rilis Skuad Piala Dunia, Edin Dzeko Jadi Kapten

Selasa, 12 Mei 2026 | 16.20 WIB

Timnas Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026, Simak Profil Pelatih Serta Edin Dzeko yang Masih Jadi Pemain Andalan - Image
Piala Dunia 2026

Timnas Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026, Simak Profil Pelatih Serta Edin Dzeko yang Masih Jadi Pemain Andalan

Jumat, 8 Mei 2026 | 17.21 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore